https://tr.sputniknews.com/20210908/hububat-ve-bakliyat-ithalatinda-gumruk-vergisi-sifirlandi-1048712027.html

Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Hububat ve bakliyat ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı

Resmî Gazete’de yayınlanan karar ile buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, mercimek, nohut ithalatında 31 Aralık 2021 tarihine kadar gümrük vergisi sıfırlandı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T09:15+0300

2021-09-08T09:15+0300

2021-09-08T09:15+0300

ekonomi

türkiye

resmi gazete

hububat

fiyat

bakliyat

mercimek

nohut

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Hububat ve bazı hububat tohumlukların ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfır olarak uygulanacak.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan listeye göre, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek, buğday, mahlut, tohumluk çavdar, beyaz ve maltlık arpa, tohumluk yulaf, mısır ve buğdaygiller ailesinden bir yem bitkisi olan sorgum tohumu ithalatında gümrük vergisi 31 Aralık'a kadar sıfır olarak uygulanacak.Aynı gazetede yayımlanan ve ithalat rejimi kararında değişiklik yapan diğer Cumhurbaşkanı kararına göre ise kahve ithalatının gümrük vergisi AB ve EFTA ülkeleri için %11'den %6'ya, Kosova için %13'den %8'e, D-8 ülkeleri için %10'dan %8'e, ve diğer ülkeler için %13'den %8'e düşürüldü. Bu ürünün en az gelişmiş ülkelerden yapılan ithalatında ise gümrük vergisi %11'den %6'ya indirildi.

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türkiye, resmi gazete, hububat, fiyat, bakliyat, mercimek, nohut