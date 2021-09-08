https://tr.sputniknews.com/20210908/iha-sakaryada-ucak-dustu-ihbari-geldi-1048722962.html

İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi

İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi

İHA'nın aktardığına göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından 'uçak düştü' ihbarı yapıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T13:47+0300

2021-09-08T13:47+0300

2021-09-08T14:07+0300

uçak

türkiye

sakarya

pamukova

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İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşların durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdiğini aktardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

türkiye

sakarya

pamukova

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uçak, sakarya, pamukova