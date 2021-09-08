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https://tr.sputniknews.com/20210908/iha-sakaryada-ucak-dustu-ihbari-geldi-1048722962.html
İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi
İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi
İHA'nın aktardığına göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından 'uçak düştü' ihbarı yapıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:47+0300
2021-09-08T14:07+0300
uçak
türkiye
sakarya
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşların durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdiğini aktardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
türkiye
sakarya
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uçak, sakarya, pamukova

İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi

13:47 08.09.2021 (güncellendi: 14:07 08.09.2021)
© Fotoğraf : TwitterRusya’nın Samara bölgesinde uçak düştü: İki pilot öldü
Rusya’nın Samara bölgesinde uçak düştü: İki pilot öldü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
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İHA'nın aktardığına göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından 'uçak düştü' ihbarı yapıldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşların durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdiğini aktardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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