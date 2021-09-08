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İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi
İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi
İHA'nın aktardığına göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından 'uçak düştü' ihbarı yapıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:47+0300
2021-09-08T13:47+0300
2021-09-08T14:07+0300
uçak
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sakarya
pamukova
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İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşların durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdiğini aktardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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uçak, sakarya, pamukova
İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi 13:47 08.09.2021 (güncellendi: 14:07 08.09.2021)
İHA'nın aktardığına göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde vatandaşlar tarafından 'uçak düştü' ihbarı yapıldı.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya'nın Pamukova ilçesinin Gökgöz Mahallesi mevkisinde uçak düştüğünü iddia eden vatandaşların durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdiğini aktardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.