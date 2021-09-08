https://tr.sputniknews.com/20210908/ilac-yazmayan-doktora-yumruklu-saldiri-1048706543.html

İlaç yazmayan doktora yumruklu saldırı

İlaç yazmayan doktora yumruklu saldırı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aile sağlığı merkezinde görevli doktor Çınar Özdemir, kendisine ilaç yazmadığını iddia eden M.Ü.'nün yumruklu saldırısına... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T00:44+0300

2021-09-08T00:44+0300

2021-09-08T00:44+0300

yaşam

saldırı

yumruk

doktor

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Aile sağlığı merkezine gelen Metin Ü., iddiaya göre doktor Çınar Özdemir’den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti. M.Ü.'nün kullandığı ilaçları kontrol eden Özdemir, ilaç süresinin henüz dolmadığını, yazsa da alamayacağını söyledi. Bunun üzerine tepki gösteren M.Ü. ile doktor Özdemir arasında tartışma çıktı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaşanan gerginlik sırasında M.Ü., Özdemir'e yumrukla saldırdı. Özdemir başına iki darbe alırken, M.Ü. odada bulunan eşyaları da etrafa savurarak zarar verdi.Saldırgan M.Ü., sağlık merkezinde çalışan diğer personelin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından da aile sağlığı merkezine polis ekibi sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan M.Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde götürüldü. Özdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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saldırı, yumruk, doktor