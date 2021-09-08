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İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı
İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki ofisinin yakınlarında şüpheli bir paket olduğu bildirildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T15:24+0300
2021-09-08T15:47+0300
dünya
ingiltere
londra
boris johnson
şüpheli paket
başbakan
imha
ofis
paket
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi’ndeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. İngiltere polisi, yerel saatle 11.00'de Downing Street’teki ofisin yakınlarında bir şüpheli bir paket görüldüğünü ve bölgenin güvenlik kordonuna alındığını açıkladı. Polisin paketi değerlendirdiği belirtilerek, Başbakan Johnson’ın ofisten ayrıldığı ifade edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi. Polis, paketin şüpheli olmadığının tespit edilmesi sonucu güvenlik kordonunun kaldırıldığını söyledi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başbakan Johnson’un ofisten aracıyla korumaları eşliğinde ayrıldığı, bölgenin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı ve ofisin yakınlarındaki sokağın boş olduğu görüldü.
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ingiltere, londra, boris johnson, şüpheli paket, başbakan, imha, ofis, paket

İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı

15:24 08.09.2021 (güncellendi: 15:47 08.09.2021)
© REUTERS / HANNAH MCKAYİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Downing Street’teki ofisinin yakınlarında şüpheli bir paket olduğu bildirildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Downing Street'teki Başbakanlık Ofisi’ndeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.
İngiltere polisi, yerel saatle 11.00'de Downing Street’teki ofisin yakınlarında bir şüpheli bir paket görüldüğünü ve bölgenin güvenlik kordonuna alındığını açıkladı.
Polisin paketi değerlendirdiği belirtilerek, Başbakan Johnson’ın ofisten ayrıldığı ifade edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda pakette şüpheli bir durumun olmadığı bildirildi.
Polis, paketin şüpheli olmadığının tespit edilmesi sonucu güvenlik kordonunun kaldırıldığını söyledi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Başbakan Johnson’un ofisten aracıyla korumaları eşliğinde ayrıldığı, bölgenin polis tarafından güvenlik kordonuna alındığı ve ofisin yakınlarındaki sokağın boş olduğu görüldü.
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