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İspanya'da bir piskopos, 'satanist tonlu erotik romanlar yazarına aşkı yüzünden' istifa etti
© REUTERS / CTV-ACCESS ALL via REUTERS 'Katolik kiliselerinde reşit olmamışların korunması' konusunda 'dünya çapında tüm piskoposlar konferanslarının başkanlarının biraraya geldiği' zirvenin açılışını Papa Francis yaptı.
© REUTERS / CTV-ACCESS ALL via REUTERS
İspanya Katolik Kilisesi'nin yükselen yıldızı Piskopos Novell'in Vatikan'ın onayını alarak geçen ay istifa etmesinin dini çevrelerde şok etkisi yaratmasının ardından, 'Cebrail'in Şehvet Cehennemi' gibi isimleri olan, sado-mazo ilişkileri anlatan romanlar yazan bir kadına aşık olduğu ortaya çıktı.
Piskopos Xavier Novell'in geçen ayki istifasının, İspanya Katolik Kilisesi tarafından 'kişisel nedenlerden' açıklamasıyla geçiştirilmesinin ardından, satanist tonlar içeren erotik kurmaca yazarı bir kadına aşık olmasından kaynaklandığı basına yansıdı.
2010'da 41 yaşındayken Katalonya'nın Solsona bölgesine atandığında İspanya'nın en genç piskoposu unvanını alan Xavier Novell, eşcinsellerin cinsel yönelimini heteroseksüele çevirmeyi amaçlayan dönüşüm terapisini savunmasıyla ve şeytan çıkarma ayinleri düzenlemesiyle de tanınıyor. Aynı zamanda Katalan bağımsızlık hareketinin ateşli bir savunucusu olmasıyla dikkat çekiyor.
Spanish bishop quits after falling in love with woman who writes Satanic-tinged erotic fiction— BBC News (World) (@BBCWorld) September 8, 2021
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İspanya Katolik Kilisesi'nin yükselen yıldızı olarak görülen Novell'in Vatikan'ın onayını alarak geçen ay istifa etmesi, sürpriz oldu.
Hem Papa Francis hem de diğer Vatikan yetkilileriyle birkaç kez görüştüğü belirtilen Novell, Religión Digital sitesinin haberine göre, psikolog ve erotik roman yazarı olan ve boşanmış bulunan Silvia Caballol'a aşık olduğu için istifa etti. Artık Barselona bölgesinde bilimsel tarım uzmanı olarak iş arıyor.
Caballol'un Cebrail'in Şehvet Cehennemi, Amnezi (Bellek Kaybı) gibi isimleri olan kitaplarından birinde, okura sadizm, delilik, şehvet, iyi-kötü, tanrı-şeytan arasındaki mücadeleye dair bir yolculuk vaat edilirken, "Değerleriniz ve dini inançlarınız sarsılacak" iddiasında bulunuluyor.
Novell'in "Aşık oldum ve işleri doğru düzgün yapmak istedim" dediğini aktaran haberle ilgili 52 yaşındaki eski piskopos ile roman yazarından yorum gelmedi. Kilise ise "Bu hikayenin doğrulanıp doğrulanmayacağı kesinlikle yalnızca onu ilgilendiren kişisel bir meseledir" dedi.
Aşk istifası vakası, Katolik Kilisesi içinde cinsel ilişkide bulunmama ve evlenmeme kuralıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendirdi. Novell, daha önce verdiği mülakatlarda, gençliğinde 18 yaşında bir kıza aşık olduğunu, daha sonra evlenip çocuk yapma isteğine kapıldığını, ama farklı bir yol seçtiğini anlatmıştı. Bu sözlerini 'delice' bulduklarını belirten kilise içinden isimler olmuştu.