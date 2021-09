İsrail, Kudüs’te 9 kişilik Filistinli aileye evini kendi elleriyle yıktırdı

#صور

9 أفراد من عائلة دويك دون مأوى بعد هدم منازله في #حي_البستان بيده بقرار من بلدية الاحتلال



9 members of the Dweik family left homeless after demolishing their home in Al-Bustan neighborhood in Silwan following an order by the occupation municipality pic.twitter.com/XBR8GSG3pm