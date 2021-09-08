https://tr.sputniknews.com/20210908/istanbulda-metro-simgesi-tartismasi-bakan-karaismailoglundan-emek-hirsizligi-tepkisi-1048716374.html

İstanbul'da metro simgesi tartışması: Bakan Karaismailoğlu'ndan 'emek hırsızlığı' tepkisi

İstanbul'da metro simgesi tartışması: Bakan Karaismailoğlu'ndan 'emek hırsızlığı' tepkisi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, İstanbul'da metro simgesi tartışmasına ilişkin olarak "Bu metroları kimin yaptığının bilinmesi ve emek hırsızlığı... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T11:15+0300

2021-09-08T11:15+0300

2021-09-08T11:15+0300

türkiye

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

adil karaismailoğlu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da metro simgesinin değiştiğini açıklamıştı. Karaismailoğlu, 'M' yerine 'U' simgesinin kullanılacağını duyurmuştu. Bu uygulamaya tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, "Hizmeti ayrıştırmak hoş değil" demişti.Tartışmaya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, "Kafa karışıklığı olmaz mı yabancı birisi için?" şeklindeki soru üzerine şunları kaydetti:"Niye karışsın. Fark etmez, altında 'metro' yazıyor. Biz işin kendisine odaklanalım, İstanbul'da çok büyük işlerimiz var. 7 tane büyük metro işi yapıyoruz. 103 kilometre metro yapıyoruz. Bunun Türk Lirası olarak karşılığı 60 milyar. Ama karşı tarafta hiçbir iş yapmadan, sırf algı operasyonları yapan bir yönetim var. O yüzden bundan rahatsız oldular zaten. Dünyanın aynı anda en çok metro yapılan şehri. Ama bunları da Ulaştırma Bakanlığı yapıyor. Bunu herkesin bilmesi lazım. Hiç kimsenin emek hırsızlığı yapmaması lazım."'Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar'Tartışmalardan ziyade yapılan işe odaklanılması gerektiğini dile getiren Ulaştırma Bakanı, İBB'ye de tepki göstererek, ''Tepki vereceklerine ellerindeki işleri yapsınlar. Bir an önce ellerindeki metroları bitirsinler" diye konuştu.

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ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu