https://tr.sputniknews.com/20210908/istanbulun-taksi-suruculeri-enstruman-calarak-stres-atti-1048736078.html

İstanbul'un taksi sürücüleri enstrüman çalarak stres attı

İstanbul'un taksi sürücüleri enstrüman çalarak stres attı

İstanbul'da taksicilik yaparak geçimlerini sağlayan bir grup sürücü, çeşitli enstrümanların bulunduğu ritim ve perküsyon atölyesinde enstrümanlar çalarak stres... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T18:04+0300

2021-09-08T18:04+0300

2021-09-08T18:05+0300

yaşam

istanbul

türkiye

atölye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

müzik

taksi

taksici

stres

sarı taksi

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İsimleri son zamanlarda yolcularla tartışmalara karışan İstanbul'daki taksi sürücüleri, Üsküdar Şenol Güneş Parkı'nda bir araya geldi. Vokal sanatçısı Kaan Şolcum eşliğinde toplanan sürücüler burada çeşitli enstrümanlar çaldı. Park içerisinde kurulan ritim ve perküsyon atölyesinde darbuka, def, marakas ve düdük gibi enstrümanlar çalarak maharetlerini sergileyen taksi sürücüleri stres attı. Taksicilere destek olmak için düzenlenen etkinliğin gün içerisinde devam edeceği öğrenildi.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Adayı Zeynep Kılıç, taksicilere destek olmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. 'Amacımız taksicilerin stres atmasını sağlamak'Kılıç, "Taksi sürücülerimiz stresli bir iş yaptıkları ve zaman konusunda sorun yaşadıkları için bu etkinliği düzenledik. Şu an başkan adayı olarak etkinliğe katılıyorum. Ancak başkan adayı olduktan sonra da bu etkinlikler devam edecek. Zaman zaman böyle etkinlikler düzenleyeceğiz. Trafikten ve müşterilerden zaman ayıran taksi sürücüleri etkinliğimize katıldı. Atölyedeki tek amacımız taksicilerimizin stres atmasını sağlamak. Taksicilerimiz özellikle son zamanlarda sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Bu anlamda da kimse taksicileri dinlemiyor. Bu nedenle taksi sürücülerinin eğlenmesi için biz de böyle bir etkinlik düzenledik" dedi.'Taksiciler olarak çok hoşumuza gitti'Kentte 33 yıldır taksicilik yapan Turan Polat, etkinliğin stresini gidermesinde çok etkili olduğunu aktardı. Polat, "Çok iyi geldi bize. Burada 15-20 dakika kalınca dahi rahatlıyoruz. Bu etkinlik taksiciler olarak çok hoşumuza gitti. Çok stres attık. Ancak İstanbul trafiğinde yoğunluktan dolayı bir sorunumuz var. Bu nedenle müşteriler bizden şikayetçi oluyor. Bu konuya ilişkin bir çözüm bulunursa İstanbul'un trafiği de eski haline döner. Biz de artık daha rahat oluruz" diye konuştu.Taksi şoförlüğü yapan Erkan Karaarslan da, "Bizim için hoş bir etkinlik oldu. Taksi sürücüleri olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. En azından gündem değişiyor. Biraz stres atmış oluyoruz. Taksi sürücüleri olarak kafamız dağılıyor" ifadesini kullandı.

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