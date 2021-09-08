Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/iyi-partili-ciraydan-af-orgutune-turkiyeyi-yonetenlere-gozdagi-veriyorlar-1048734783.html
İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:33+0300
2021-09-08T17:33+0300
türkiye
suriye
chp
uluslararası af örgütü
aytun çıray
akp
açıklama
rapor
yanıt
iyi parti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103389/98/1033899891_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_f3c24c43b54faa7ea5832649564ec161.jpg
ANKA Haber Ajansı İzmir Temsilciliği'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi. Örgütün 'Kendi Ölümüne Gidiyorsun' başlıklı raporunu 'taktik' olarak niteleyen Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı:Türkiye'ye yönelik Afgan göçünün 'sistematik, planlı ve anlaşmalı' olduğunu savunan Çıray, şu ifadeleri kullandı:'Milli güvenlik ve beka sorunu haline dönüştü'Çıray, Suriyeliler ve kontrolsüz Afgan göçünün Türkiye için büyük bir beka sorunu haline geldiğini vurgularken, "Hem yanlış Suriye siyasetleri hem de Afganistan politikaları sonucu oluşan sistematik göç, Türkiye için sosyolojik, popülasyon ve ekonomi anlamında bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Bir beka sorunu haline dönüştü. Üstelik bu gelenlerin içerisinde ne kadar terörist olduğunu bilmemiz imkânsız. Bu teröristlerin çoğu da El Kaide kökenli ve bağlantılı teröristler ve vahşi insanlar. Bizim bunlarla İslami açıdan da söylenildiği gibi inanç açısından da bir benzerliğimiz yok. Sayın Erdoğan, eskiden Hikmetyar ve dostluğuna gönderme yapmış olabilir" diye konuştu.
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103389/98/1033899891_211:0:960:562_1920x0_80_0_0_b3a70eb326744f44318721fa7e5a40dd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye, chp, uluslararası af örgütü, aytun çıray, akp, açıklama, rapor, yanıt, iyi parti

İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar

17:33 08.09.2021
© AAAytun Çıray
Aytun Çıray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi.
ANKA Haber Ajansı İzmir Temsilciliği'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi. Örgütün 'Kendi Ölümüne Gidiyorsun' başlıklı raporunu 'taktik' olarak niteleyen Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı:

Bu tür uluslararası hümanist görülen kuruluşların perde arkasında büyük devletlerin istihbarat örgütleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bir taktik uygulanmış. Suriye’ye dönmeyi düşünen Suriyelileri korkutmak için bir rapor. Beşar Esat ne dedi; ‘90 gün içerisinde dönerseniz barış içerisinde yaşayabileceksiniz’. Bunu garanti etmek, barışsal şartları konuşarak, başta Türkiye olmak üzere büyük devletlere düşer. Biz, bunu geçmişte Irak’la Saddam’la Kürt kardeşlerimiz için yapmış ve başarmıştık. Şimdi de yapılabilir. Fakat bu yapılmasın diye, bu tür kuruluşlar, oraya dönmeyi düşünen Suriyeliler'in de gözlerini korkutuyor. Ayrıca bu döndürme politikalarını insani olarak uygulayacak siyasi partilere bile gözdağı vermeye çalışıyorlar. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı şey, aynı zamanda Türkiye’yi yönetenlere ve siyasilere gözdağı vermektir. 'Siz Suriyelileri geri göndermek isterseniz orada işkenceyle karşılaşacaklar, bunun sorumlusu da siz olursunuz' demeye çalışıyorlar. İkincisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onları geri göndermemek için eline bir mazeret veriyorlar. Bunlar çok taktik işler.

Türkiye'ye yönelik Afgan göçünün 'sistematik, planlı ve anlaşmalı' olduğunu savunan Çıray, şu ifadeleri kullandı:
Afganistan’dan İran aracılığıyla Türkiye’ye gönderilen Afganlar, çoğunlukla geçmişte NATO ve ABD ile iş yapmış askerlerden oluşuyor. Taliban nedeniyle hayati tehlike içerisinde oldukları için Türkiye’ye sistematik olarak gönderiliyorlar. Öyle kaçarak, kimseden habersiz geldikleri yok. Ancak bütün bunların tam olarak devletler arası ilişkilerle sağlandığını bilemiyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmeye hiçbir devlet yetkilisini almadı. Ve orada Türkiye adına bir tutanak tutulmadı. Biden o toplantıya bir tercüman ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile girmişti. Ve hatta o toplantıda bir Türk dört Amerikalı vardı. Bütün bunlar orada konuşulmuş olabilir. Daha önceden, o konuşmadan önce de planlanmış olabilir.

'Milli güvenlik ve beka sorunu haline dönüştü'

Çıray, Suriyeliler ve kontrolsüz Afgan göçünün Türkiye için büyük bir beka sorunu haline geldiğini vurgularken, "Hem yanlış Suriye siyasetleri hem de Afganistan politikaları sonucu oluşan sistematik göç, Türkiye için sosyolojik, popülasyon ve ekonomi anlamında bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Bir beka sorunu haline dönüştü. Üstelik bu gelenlerin içerisinde ne kadar terörist olduğunu bilmemiz imkânsız. Bu teröristlerin çoğu da El Kaide kökenli ve bağlantılı teröristler ve vahşi insanlar. Bizim bunlarla İslami açıdan da söylenildiği gibi inanç açısından da bir benzerliğimiz yok. Sayın Erdoğan, eskiden Hikmetyar ve dostluğuna gönderme yapmış olabilir" diye konuştu.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:22Şişli’de feci kaza kamerada: Çöp atarken dehşeti yaşadı
18:21Sertifikalı otoparkçı ve vale dönemi başladı
18:07AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Güney Kıbrıs'ta ders kitabından Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki
18:04İstanbul'un taksi sürücüleri enstrüman çalarak stres attı
17:58MEB yanıtladı: Okullarda koronavirüs vakası görüldüğünde ne yapılacak?
17:56Salda Gölü kıyısına iniş yapan paraşütçülere para cezası
17:55Taliban kabinesinin yemin törenine Rusya, Çin, Katar, Türkiye, Pakistan ve İran davet edildi
17:45Putin: Olimpiyat sporcularımızın performansları Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladı
17:35DenizBank ve BELBİM, İstanbulkartlılar için 1200 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek
17:33İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
17:3015 Temmuz'da Deniz Harp Okulu Komutanı'nın alıkonulması davasında yeniden yargılama
17:26Dışişleri'nden Güney Kıbrıs'a 'Atatürk' tepkisi: Çağdışı ve düşmanca tutumu kınıyoruz
17:22Ayşe Altuntaş cinayetinde katile iyi hal indirimi
17:21İspanya'da bir piskopos, 'satanist tonlu erotik romanlar yazarına aşkı yüzünden' istifa etti
17:21DİSK-AR: Son 2 ayda kayıtlı işsiz sayısı 244 bin kişi arttı
17:17BBP lideri Destici: Seçim barajı sıfırlanmalı
17:16Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak
17:15KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP, yüzde 15 oy alabilir
17:06Kadınlara para verip falakaya yatıran adam canlı yayında konuştu: Kırmızı koltuktaki karımdı
16:59Twitter'dan 'mavi tik' alamayan Turgay Güler: Bu bir milli güvenlik sorunudur