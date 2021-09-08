https://tr.sputniknews.com/20210908/iyi-partili-ciraydan-af-orgutune-turkiyeyi-yonetenlere-gozdagi-veriyorlar-1048734783.html
İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:33+0300
2021-09-08T17:33+0300
2021-09-08T17:33+0300
türkiye
suriye
chp
uluslararası af örgütü
aytun çıray
akp
açıklama
rapor
yanıt
iyi parti
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ANKA Haber Ajansı İzmir Temsilciliği'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi. Örgütün 'Kendi Ölümüne Gidiyorsun' başlıklı raporunu 'taktik' olarak niteleyen Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı:Türkiye'ye yönelik Afgan göçünün 'sistematik, planlı ve anlaşmalı' olduğunu savunan Çıray, şu ifadeleri kullandı:'Milli güvenlik ve beka sorunu haline dönüştü'Çıray, Suriyeliler ve kontrolsüz Afgan göçünün Türkiye için büyük bir beka sorunu haline geldiğini vurgularken, "Hem yanlış Suriye siyasetleri hem de Afganistan politikaları sonucu oluşan sistematik göç, Türkiye için sosyolojik, popülasyon ve ekonomi anlamında bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Bir beka sorunu haline dönüştü. Üstelik bu gelenlerin içerisinde ne kadar terörist olduğunu bilmemiz imkânsız. Bu teröristlerin çoğu da El Kaide kökenli ve bağlantılı teröristler ve vahşi insanlar. Bizim bunlarla İslami açıdan da söylenildiği gibi inanç açısından da bir benzerliğimiz yok. Sayın Erdoğan, eskiden Hikmetyar ve dostluğuna gönderme yapmış olabilir" diye konuştu.
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suriye, chp, uluslararası af örgütü, aytun çıray, akp, açıklama, rapor, yanıt, iyi parti
İYİ Partili Çıray'dan Af Örgütü'ne: Türkiye'yi yönetenlere gözdağı veriyorlar
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi.
ANKA Haber Ajansı İzmir Temsilciliği'ni ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Aytun Çıray, Suriye'ye dönen mültecilerin işkence gördüğü ve tecavüze uğradığı yönünde rapor hazırlayan Uluslararası Af Örgütü'ne tepki gösterdi. Örgütün 'Kendi Ölümüne Gidiyorsun' başlıklı raporunu 'taktik' olarak niteleyen Çıray, şu değerlendirmeyi yaptı:
Bu tür uluslararası hümanist görülen kuruluşların perde arkasında büyük devletlerin istihbarat örgütleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada bir taktik uygulanmış. Suriye’ye dönmeyi düşünen Suriyelileri korkutmak için bir rapor. Beşar Esat ne dedi; ‘90 gün içerisinde dönerseniz barış içerisinde yaşayabileceksiniz’. Bunu garanti etmek, barışsal şartları konuşarak, başta Türkiye olmak üzere büyük devletlere düşer. Biz, bunu geçmişte Irak’la Saddam’la Kürt kardeşlerimiz için yapmış ve başarmıştık. Şimdi de yapılabilir. Fakat bu yapılmasın diye, bu tür kuruluşlar, oraya dönmeyi düşünen Suriyeliler'in de gözlerini korkutuyor. Ayrıca bu döndürme politikalarını insani olarak uygulayacak siyasi partilere bile gözdağı vermeye çalışıyorlar. Uluslararası Af Örgütü'nün yaptığı şey, aynı zamanda Türkiye’yi yönetenlere ve siyasilere gözdağı vermektir. 'Siz Suriyelileri geri göndermek isterseniz orada işkenceyle karşılaşacaklar, bunun sorumlusu da siz olursunuz' demeye çalışıyorlar. İkincisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin onları geri göndermemek için eline bir mazeret veriyorlar. Bunlar çok taktik işler.
Türkiye'ye yönelik Afgan göçünün 'sistematik, planlı ve anlaşmalı' olduğunu savunan Çıray, şu ifadeleri kullandı:
Afganistan’dan İran aracılığıyla Türkiye’ye gönderilen Afganlar, çoğunlukla geçmişte NATO ve ABD ile iş yapmış askerlerden oluşuyor. Taliban nedeniyle hayati tehlike içerisinde oldukları için Türkiye’ye sistematik olarak gönderiliyorlar. Öyle kaçarak, kimseden habersiz geldikleri yok. Ancak bütün bunların tam olarak devletler arası ilişkilerle sağlandığını bilemiyoruz. Çünkü Sayın Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmeye hiçbir devlet yetkilisini almadı. Ve orada Türkiye adına bir tutanak tutulmadı. Biden o toplantıya bir tercüman ve Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile girmişti. Ve hatta o toplantıda bir Türk dört Amerikalı vardı. Bütün bunlar orada konuşulmuş olabilir. Daha önceden, o konuşmadan önce de planlanmış olabilir.
'Milli güvenlik ve beka sorunu haline dönüştü'
Çıray, Suriyeliler ve kontrolsüz Afgan göçünün Türkiye için büyük bir beka sorunu haline geldiğini vurgularken, "Hem yanlış Suriye siyasetleri hem de Afganistan politikaları sonucu oluşan sistematik göç, Türkiye için sosyolojik, popülasyon ve ekonomi anlamında bir milli güvenlik meselesi haline dönüştü. Bir beka sorunu haline dönüştü. Üstelik bu gelenlerin içerisinde ne kadar terörist olduğunu bilmemiz imkânsız. Bu teröristlerin çoğu da El Kaide kökenli ve bağlantılı teröristler ve vahşi insanlar. Bizim bunlarla İslami açıdan da söylenildiği gibi inanç açısından da bir benzerliğimiz yok. Sayın Erdoğan, eskiden Hikmetyar ve dostluğuna gönderme yapmış olabilir" diye konuştu.