https://tr.sputniknews.com/20210908/izmirde-400-bin-liralik-kacak-urun-ele-gecirildi--1048742147.html

İzmir'de aralarında tarihi eserlerin olduğu 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de aralarında tarihi eserlerin olduğu 400 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi

İzmir'de son bir haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda piyasa değeri 400 bin lira olan kaçak ürünler ele geçirilirken, olaylarla ilgili 7 şüpheliye işlem... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T23:09+0300

2021-09-08T23:09+0300

2021-09-08T23:16+0300

yaşam

izmir

kaçak

yasadışı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048742122_0:30:1191:700_1920x0_80_0_0_bc3659d02efacdd3b1b91b935126e02e.jpg

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 30 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında önceden belirlenen adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi.Adreslerde yapılan aramalarda 20 litre sahte içki, 507 litre etil alkol, 252 paket kaçak sigara, 328 adet kaçak puro, 1 litre içki aroması, 2 kilogram pipo tütünü, 94 adet sikke ve tarihi eser, 38 bin 826 adet hap ve ilaç ile bin 19 adet muhtelif emtia ürünü ele geçirildi. Kaçak ürünlerin piyasa değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilirken, 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

izmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmir, kaçak, yasadışı