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İzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını
Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T12:36+0300
2021-09-08T12:36+0300
2021-09-08T12:36+0300
türkiye
izmir
yangın
orman yangını
kemalpaşa
orman
itfaiye
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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izmir, yangın, orman yangını, kemalpaşa, orman, itfaiye
İzmir'de orman yangını
Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı.
İzmir'in
Kemalpaşa ilçesi
Dereköy
mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle
yangın
başladı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne
bağlı 3 yangın söndürme
helikopteri
, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.