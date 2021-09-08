https://tr.sputniknews.com/20210908/izmirde-orman-yangini-1048719551.html

İzmir'de orman yangını

İzmir'de orman yangını

Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için karadan ve havadan müdahale başlatıldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T12:36+0300

2021-09-08T12:36+0300

2021-09-08T12:36+0300

türkiye

izmir

yangın

orman yangını

kemalpaşa

orman

itfaiye

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Dereköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 yangın söndürme helikopteri, 15 arazöz, 2 su tankeri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, çevresinde yerleşim yeri bulunmayan ancak ormanlık arazinin girişinde başlayan yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

türkiye

izmir

kemalpaşa

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izmir, yangın, orman yangını, kemalpaşa, orman, itfaiye