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Japonya'da eski milletvekiline rüşvetten 4 yıl hapis ve 7.6 milyon yen para cezası
Japonya'da eski milletvekiline rüşvetten 4 yıl hapis ve 7.6 milyon yen para cezası
Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) eski milletvekili, kumarhane inşaatı projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T06:26+0300
2021-09-08T06:25+0300
dünya
japonya
liberal demokrat parti (ldp)
rüşvet
yargılama
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Tokyo Bölge Mahkemesi, eski LDP milletvekili Akimoto Tsukasa'nın Japonya kumarhane piyasasına girmeyi hedefleyen Çinli bir şirketten Eylül 2017-Şubat 2018'de rüşvet aldığına ilişkin davada kararı açıkladı.Karara göre 49 yaşındaki Akimoto, kumarhane inşaatı projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (69 bin dolar) para cezalarına çarptırıldı.Kararda, yargılamanın sürdüğü ve kefaletle serbest bırakıldığı Haziran-Temmuz 2020'de Akimoto lehine mahkemede yalancı şahitlik etmesi karşılığında şirketin iki eski danışmanına rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.Duruşmada rüşvet ve yalancı şahitlik iddialarına karşı suçsuzluğunu ileri süren Akimoto'ya yönelik kararı açıklayan Hakim Heyeti Başkanı Niwa Toşihiko, yalancı şahitlik teşebbüsünü 'adaletin engellenmesi' olarak niteledi.Hakim Niwa, "Tarafsız kanıtlarla güçlü şekilde desteklendiğinden (kararın verilmesinde) nakit tedarikini kabul edenlerin beyanlarına tam itimat edilmiştir" dedi.Kararda ayrıca Akimoto'nun, siyasi yolsuzluk suçundan yargılanan ve maaşı devlet tarafından ödenen eski sekreteri Toyoşima Akihiro'ya iki yıl hapis cezası verdi.Hüküm giyen LDP'lilerAkimoto, Eylül 2017'de kabine ofisindeki bakan yardımcılığı döneminde, hükümetin kumarhane faaliyetlerini yasallaştırmayı amaçlayan taslak planını denetleme görevi üstlenmişti.Rüşvet aldığı şüphesi sonrası LDP'den ayrılan Akimoto, Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı.Bu yıl eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ile eşi Kawai Anri'nin yanı sıra eski Ticaret Bakanı Sugawara İşşu da yolsuzluk ve rüşvet davalarında hüküm giymişti.Kyodo ajansı yıl sonu düzenlenecek Şuugiin olağan genel seçimleri öncesi hüküm giyen LDP'li siyasetçilerin, kamuoyunda iktidarın imajını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.
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japonya, liberal demokrat parti (ldp), rüşvet, yargılama

Japonya'da eski milletvekiline rüşvetten 4 yıl hapis ve 7.6 milyon yen para cezası

06:26 08.09.2021
© REUTERS / Toru HanaiJapon yeni
Japon yeni - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Toru Hanai
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Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Partinin (LDP) eski milletvekili, kumarhane inşaatı projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (69 bin dolar) para cezasına çarptırıldı.
Tokyo Bölge Mahkemesi, eski LDP milletvekili Akimoto Tsukasa'nın Japonya kumarhane piyasasına girmeyi hedefleyen Çinli bir şirketten Eylül 2017-Şubat 2018'de rüşvet aldığına ilişkin davada kararı açıkladı.
Karara göre 49 yaşındaki Akimoto, kumarhane inşaatı projesinde rüşvet aldığı gerekçesiyle 4 yıl hapis ve 7,6 milyon yen (69 bin dolar) para cezalarına çarptırıldı.
Kararda, yargılamanın sürdüğü ve kefaletle serbest bırakıldığı Haziran-Temmuz 2020'de Akimoto lehine mahkemede yalancı şahitlik etmesi karşılığında şirketin iki eski danışmanına rüşvet teklif ettiği de kaydedildi.
Duruşmada rüşvet ve yalancı şahitlik iddialarına karşı suçsuzluğunu ileri süren Akimoto'ya yönelik kararı açıklayan Hakim Heyeti Başkanı Niwa Toşihiko, yalancı şahitlik teşebbüsünü 'adaletin engellenmesi' olarak niteledi.
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Hakim Niwa, "Tarafsız kanıtlarla güçlü şekilde desteklendiğinden (kararın verilmesinde) nakit tedarikini kabul edenlerin beyanlarına tam itimat edilmiştir" dedi.
Kararda ayrıca Akimoto'nun, siyasi yolsuzluk suçundan yargılanan ve maaşı devlet tarafından ödenen eski sekreteri Toyoşima Akihiro'ya iki yıl hapis cezası verdi.

Hüküm giyen LDP'liler

Akimoto, Eylül 2017'de kabine ofisindeki bakan yardımcılığı döneminde, hükümetin kumarhane faaliyetlerini yasallaştırmayı amaçlayan taslak planını denetleme görevi üstlenmişti.
Rüşvet aldığı şüphesi sonrası LDP'den ayrılan Akimoto, Aralık 2019'da gözaltına alınmıştı.
Bu yıl eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki ile eşi Kawai Anri'nin yanı sıra eski Ticaret Bakanı Sugawara İşşu da yolsuzluk ve rüşvet davalarında hüküm giymişti.
Kyodo ajansı yıl sonu düzenlenecek Şuugiin olağan genel seçimleri öncesi hüküm giyen LDP'li siyasetçilerin, kamuoyunda iktidarın imajını olumsuz etkileyeceğini bildirdi.
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