https://tr.sputniknews.com/20210908/japonyadan-kulupler-dunya-kupasi-karari-kovid-nedeniyle-ev-sahipligi-yapmaktan-vazgecti-1048719216.html

Japonya'dan '2021 Kulüpler Dünya Kupası' kararı: Kovid nedeniyle ev sahipliği yapmaktan vazgeçti

Japonya'dan '2021 Kulüpler Dünya Kupası' kararı: Kovid nedeniyle ev sahipliği yapmaktan vazgeçti

Japonya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak hakkından vazgeçme kararı aldı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T12:27+0300

2021-09-08T12:27+0300

2021-09-08T12:41+0300

spor

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Kyodo ajansının Japonya Futbol Federasyonu (JFA) kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Japonya, uluslararası turnuvaya yönelik yeni karar verdi.Buna göre JFA, Aralık 2021'de düzenlenecek 2021 Kulüpler Dünya Kupası'na, Kovid-19'un seyirci kısıtlamaları ve olası düşük kar marjı nedeniyle ev sahipliği yapma hakkından vazgeçti.JFA yeni kararında, artan Kovid-19 vaka oranları ile seyirci kapasitesine yönelik mevcut salgın sınırlamalarının turnuvadan elde edilecek kar marjını negatif etkilemesi göz önünde bulundurdu.Kyodo'ya konuşan üst düzey JFA yetkilisi, karara yönelik "Müsabakaların virüsle ile bir arada var olabildiği bir yol bulamazsak, futbol dahil sporlar kendini koruyamayacak" dedi.Salgın kısıtlamaları nedeniyle JFA'nın 2020 mali yılı gelirlerinin, 2019 mali yılına kıyasla 5 milyar yen azalarak 15 milyar yene (136 milyon dolar) gerilediği açıklanmıştı.Aralık 2020'de Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), daha önce Çin'de düzenlenmesi planlanan turnuvanın, salgın nedeniyle Aralık 2021'de Japonya'da yapılacağı açıklamıştı.

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spor, koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? , çin, japonya, fifa