https://tr.sputniknews.com/20210908/kadinlara-para-verip-falakaya-yatiran-adam-canli-yayinda-konustu-kirmizi-koltuktaki-karimdi-1048733359.html

Kadınlara para verip falakaya yatıran adam canlı yayında konuştu: Kırmızı koltuktaki karımdı

Kadınlara para verip falakaya yatıran adam canlı yayında konuştu: Kırmızı koltuktaki karımdı

Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, kelepçeyle bağlayarak falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T., televizyon programında... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:06+0300

2021-09-08T17:06+0300

2021-09-08T17:08+0300

falaka

türkiye

kayseri

televizyon

iddia

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Kayseri'deki falaka olayıyla günlerdir gündemden düşmeyen Erkan T., Kanal D’de yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ programında konuştu.Görüntülerde görülen kişinin kendisi olduğunu kabul eden Erkan T., videoların 12 yıl önce çekildiğini ve eşine ait olduğunu söyledi. Posta'da yer alan habere göre, Erkan T., "Kırmızı koltuktaki kadın karımdı" ifadelerini kullandı.Erkan T., telefondaki görüntüleri internetten topladığını iddia etti. Ancak, WhatsApp'ta kadınları ağına düşürmek için ısrar ettiği görüldü. Yazışmalarda yapacaklarını da detaylı bir şekilde anlattı.“Canın illaki yanacak falaka bu” diyerek ön bilgi verdi. Şartlarında ise şaşırana ceza verdiği, toplam 1 dakikalık 4 mola hakkı olduğu, ağlamanın serbest, bağırmanın yasak olduğunu yazdı.

türkiye

kayseri

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falaka, kayseri, televizyon, iddia