https://tr.sputniknews.com/20210908/kanada-sinirlari-tum-dunyaya-acildi-1048715360.html

Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı

Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı

Kanada, Kovid-19 salgını sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T10:42+0300

2021-09-08T10:42+0300

2021-09-08T10:42+0300

dünya

kanada

ulaşım

aşı

havayolu

pandemi

koronavirüs

kovid-19

biontech

moderna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048715287_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1aadbf9cfac10bcc53e90889a1ae203a.jpg

17 ay önce zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamaların, Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.Açıklamada, son aylarda ülkeye gelen yolcu sayısının arttığı belirtilerek, 9-26 Ağustos tarihleri arasında Kanada’ya giriş yapan 58 bin 878 kişiye uygulanan sınır testinde sadece 112 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.Son göstergelerin Kanada'da tam aşılanmış daha fazla sayıda yolcu girişine izin verilebileceği anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak uluslararası yolcuların yeni kurallara özenle uymaları istendi.Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları onayladığı hatırlatılan açıklamada, bu aşılardan iki doz aşılanan kişilerin ülkeye girişte 3 günlük otel ve 14 günlük de ev karantinası uygulamalarından muaf olacakları bildirildi.Kanada, ülkeye gelecek yolcuların, aşılarını Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce yaptırmış olmalarını şart koşuyor.Tam aşılı yolcuların da uçuşlarından en az 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor.

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, ulaşım, aşı, havayolu, pandemi, koronavirüs, kovid-19, biontech , moderna