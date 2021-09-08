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Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
Kanada, Kovid-19 salgını sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T10:42+0300
2021-09-08T10:42+0300
dünya
kanada
ulaşım
aşı
havayolu
pandemi
koronavirüs
kovid-19
biontech
moderna
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17 ay önce zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamaların, Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.Açıklamada, son aylarda ülkeye gelen yolcu sayısının arttığı belirtilerek, 9-26 Ağustos tarihleri arasında Kanada’ya giriş yapan 58 bin 878 kişiye uygulanan sınır testinde sadece 112 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.Son göstergelerin Kanada'da tam aşılanmış daha fazla sayıda yolcu girişine izin verilebileceği anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak uluslararası yolcuların yeni kurallara özenle uymaları istendi.Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson &amp; Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları onayladığı hatırlatılan açıklamada, bu aşılardan iki doz aşılanan kişilerin ülkeye girişte 3 günlük otel ve 14 günlük de ev karantinası uygulamalarından muaf olacakları bildirildi.Kanada, ülkeye gelecek yolcuların, aşılarını Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce yaptırmış olmalarını şart koşuyor.Tam aşılı yolcuların da uçuşlarından en az 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor.
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kanada, ulaşım, aşı, havayolu, pandemi, koronavirüs, kovid-19, biontech , moderna

Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı

10:42 08.09.2021
© AFP 2021 / MATTHEW HATCHERKanada sınırları tüm dünyaya açıldı
Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AFP 2021 / MATTHEW HATCHER
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Kanada, Kovid-19 salgını sebebiyle 21 Mart 2020'de kapattığı sınır kapılarını bugünden itibaren yeniden açtı.
17 ay önce zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamaların, Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.
Açıklamada, son aylarda ülkeye gelen yolcu sayısının arttığı belirtilerek, 9-26 Ağustos tarihleri arasında Kanada’ya giriş yapan 58 bin 878 kişiye uygulanan sınır testinde sadece 112 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.
Son göstergelerin Kanada'da tam aşılanmış daha fazla sayıda yolcu girişine izin verilebileceği anlamına geldiğine işaret edilen açıklamada, ülkeye giriş yapacak uluslararası yolcuların yeni kurallara özenle uymaları istendi.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı'nın, Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıları onayladığı hatırlatılan açıklamada, bu aşılardan iki doz aşılanan kişilerin ülkeye girişte 3 günlük otel ve 14 günlük de ev karantinası uygulamalarından muaf olacakları bildirildi.
Kanada, ülkeye gelecek yolcuların, aşılarını Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce yaptırmış olmalarını şart koşuyor.
Tam aşılı yolcuların da uçuşlarından en az 72 saat önce alınmış negatif sonuçlu PCR testini ibraz etmeleri gerekiyor.
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