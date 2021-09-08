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'Kardeşim bıçaklandı' diyerek arkadaşının telefonunu aldı, dijital para hesabını boşalttı
'Kardeşim bıçaklandı' diyerek arkadaşının telefonunu aldı, dijital para hesabını boşalttı
İstanbul'da "Kardeşim bıçaklandı herhalde" diyerek arkadaşının telefonunu alan ve dijital para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardığı iddia... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T11:59+0300
2021-09-08T11:59+0300
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İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş, bir süredir görüşmediği ve eskiden aynı firmada çalıştığı mekatronik mühendisi olan Burak A. ile bir kafede buluştu.İkili, dijital para borsası hakkında uzun süre sohbet etti. İddiaya göre, kafeden ayrılan iki arkadaş bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu alarak görüşmeler yaptı.Burak A. telefonla birlikte oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş, bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan Güneş, şüphelenerek dijital para hesabını kontrol etti. Hesabındaki paraların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşından şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Doğan Güneş, şunları kaydetti:'Aşağı doğru koşmaya başladı'"Eski iş arkadaşım beni aradı. Çarşamba akşamı kafede buluştuk. Genelde dijital para üzerine konuştuk, sohbet ettik. Telefonumu istedi. 'Bakabilir miyim, güncel coinler var' dedi. Onlara baktı. Yanımda başka bir arkadaşım da vardı. İki saat konuştuktan sonra evine doğru gittik. Arabayla bırakmak istedim. Durduk, panik havası yarattı. 'Kardeşimin telefonu evde, anahtarını unutmuş ben de anahtarımı unuttum ulaşabilir miyim' diyerek telefonumu aldı. 'Kardeşimin telefonu kapalı' dedi, birkaç arkadaşını aradı. 'Onların da telefonu kapalı' diyerek 'Başına bir iş geldi' dedi. 'Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş' dedi. Biz biraz daha panik yapınca 'Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde' dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı, 'Beş dakikaya geliyorum' dedi. Aşağı doğru koşmaya başladı."'Hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti'Arkadaşı olduğu için paniklediğini ve peşinden gitmediğini söyleyen Güneş, şöyle devam etti:"5-6 dakika sonra 'bir arayalım, soralım' dedik. Aradım telefonunu açmadı, kendi telefonumu da açmadı. Sonra amcasını aradık arkadaşın. 'Böyle bir bıçaklanma olayı var mı' dedik. 'Bakayım' dedi, yarım saat sonra tekrar aradığımızda 'böyle bir olay yok' dedi. Karakola gittik durumu anlattık. Hastanelere baktık böyle bir bıçaklanma olayı var mı diye. Olmadığını öğrendik. Sonra anladık ki, bizi dolandırdı. Polislere tutanak tutturduk. Çünkü dijital hesabımı kontrol edemiyorum.Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti. Babası ile görüştüğümde, 'Zaten beni de 28 bin dolar dolandırdı' dedi. Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştum. 'Bu olayı nasıl çözebiliriz mağdurum' dedim. Amcası da diğer arkadaşlarını 800 bin lira dolandırdığını söyledi. 'Senin paranı verebilir ancak yerini bilmiyoruz' dedi. Babası ile orta yol bulmak için sohbet ettiğimde babası, oğlunun geçen hafta 'Amerika'ya gitmek istiyorum ama hesabımda 40 bin dolar olması gerekiyor' dediğini söyledi. Şikayetçi oldum. Olay olduktan 1 saat içinde dolandırıldığımızı anlayınca Çamçeşme Karakolu'na gittik. Sağ olsun karakoldaki arkadaşlar yardımcı oldu. Arkadaş hakkında arama kararı çıktığını ve sürecin artık onlarda olduğunu söylediler."
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dolar, dolandırıcılık, kripto para, dijital para

'Kardeşim bıçaklandı' diyerek arkadaşının telefonunu aldı, dijital para hesabını boşalttı

11:59 08.09.2021
© DHADoğan Güneş
Doğan Güneş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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İstanbul'da "Kardeşim bıçaklandı herhalde" diyerek arkadaşının telefonunu alan ve dijital para hesabındaki 12 bin 300 doları kendi hesabına aktardığı iddia edilen kişi kayıplara karıştı.
İstanbul'un Pendik ilçesinde meydana gelen olayda, bir firmada pazarlama sorumlusu olarak çalışan Doğan Güneş, bir süredir görüşmediği ve eskiden aynı firmada çalıştığı mekatronik mühendisi olan Burak A. ile bir kafede buluştu.
İkili, dijital para borsası hakkında uzun süre sohbet etti. İddiaya göre, kafeden ayrılan iki arkadaş bir benzin istasyonu önüne geldiklerinde Burak A. çeşitli bahanelerle Doğan Güneş'in telefonunu alarak görüşmeler yaptı.
Burak A. telefonla birlikte oradan uzaklaştıktan sonra Doğan Güneş, bir süre arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Yanıt alamayan Güneş, şüphelenerek dijital para hesabını kontrol etti. Hesabındaki paraların başka bir hesaba aktarıldığını gören Güneş, polis merkezine giderek arkadaşından şikayetçi oldu. Yaşadıklarını anlatan Doğan Güneş, şunları kaydetti:

'Aşağı doğru koşmaya başladı'

"Eski iş arkadaşım beni aradı. Çarşamba akşamı kafede buluştuk. Genelde dijital para üzerine konuştuk, sohbet ettik. Telefonumu istedi. 'Bakabilir miyim, güncel coinler var' dedi. Onlara baktı. Yanımda başka bir arkadaşım da vardı. İki saat konuştuktan sonra evine doğru gittik. Arabayla bırakmak istedim. Durduk, panik havası yarattı.
'Kardeşimin telefonu evde, anahtarını unutmuş ben de anahtarımı unuttum ulaşabilir miyim' diyerek telefonumu aldı. 'Kardeşimin telefonu kapalı' dedi, birkaç arkadaşını aradı. 'Onların da telefonu kapalı' diyerek 'Başına bir iş geldi' dedi.
'Sevgilisinin babası kalp krizi geçirmiş' dedi. Biz biraz daha panik yapınca 'Ağabey, kardeşim bıçaklandı herhalde' dedi. Telefonu şöyle bir kaldırdı, 'Beş dakikaya geliyorum' dedi. Aşağı doğru koşmaya başladı."

'Hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti'

Arkadaşı olduğu için paniklediğini ve peşinden gitmediğini söyleyen Güneş, şöyle devam etti:
"5-6 dakika sonra 'bir arayalım, soralım' dedik. Aradım telefonunu açmadı, kendi telefonumu da açmadı. Sonra amcasını aradık arkadaşın. 'Böyle bir bıçaklanma olayı var mı' dedik. 'Bakayım' dedi, yarım saat sonra tekrar aradığımızda 'böyle bir olay yok' dedi. Karakola gittik durumu anlattık. Hastanelere baktık böyle bir bıçaklanma olayı var mı diye. Olmadığını öğrendik. Sonra anladık ki, bizi dolandırdı. Polislere tutanak tutturduk. Çünkü dijital hesabımı kontrol edemiyorum.
Birkaç gün sonra hesabıma girdiğimde 12 bin 300 dolarımı kendi hesabına transfer etmişti. Babası ile görüştüğümde, 'Zaten beni de 28 bin dolar dolandırdı' dedi. Olaydan bir gün sonra amcasıyla konuştum. 'Bu olayı nasıl çözebiliriz mağdurum' dedim. Amcası da diğer arkadaşlarını 800 bin lira dolandırdığını söyledi. 'Senin paranı verebilir ancak yerini bilmiyoruz' dedi.
© DHA
- Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Babası ile orta yol bulmak için sohbet ettiğimde babası, oğlunun geçen hafta 'Amerika'ya gitmek istiyorum ama hesabımda 40 bin dolar olması gerekiyor' dediğini söyledi. Şikayetçi oldum. Olay olduktan 1 saat içinde dolandırıldığımızı anlayınca Çamçeşme Karakolu'na gittik. Sağ olsun karakoldaki arkadaşlar yardımcı oldu. Arkadaş hakkında arama kararı çıktığını ve sürecin artık onlarda olduğunu söylediler."
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