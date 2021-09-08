https://tr.sputniknews.com/20210908/kasim-2015-paris-saldirilari-davasi-hayatta-kalan-saldirgan-meslegim-isid-savasciligi-dedi-1048728894.html

Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi

Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi

Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran terör saldırılarıyla ilgili dava başladı. Hayatta kalan tek saldırgan, mahkemede şehadet getirdi, mesleğini... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:42+0300

2021-09-08T15:42+0300

2021-09-08T16:02+0300

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Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eyleminde 130 kişinin ölmesi ve yüzlercesinin yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan 20 sanık içinde hayatta kalan tek zanlı olan Salah Abdeslam da var. Çok sıkı güvenlik önlemleri altında Paris Adalet Sarayı'nda başlayan 'asrın davasında' 20 sanıktan 11'i tutuklu olarak ve 3'ü adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkarken, gıyaben yargılanacak 6 sanıktan 5'i ölmüş durumda.13 Kasım 2015'te altı restoran-bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumuna intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılara karışmakla suçlanan Fas asıllı Fransız cihatçı Salah Abdeslam, Paris'teki mahkemeye siyah giyinmiş ve siyah maske takmış halde getirildi.Mahkemede kimlik teyidi sırasında şehadet getiren Abdeslam (31) "Önce belirtmek isterim ki Allah'tan başka tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir" dedi. Mesleği sorulduğunda, Abdeslam, "IŞİD savaşçısı olmak için tüm meslekleri bıraktım" yanıtını verdi. Dava süreci çok uzun: 1800 kişi ifade verecekHakim Jean-Louis Peries'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, ilk 2 gün davaya müdahil olan 1800 kişinin kimlik tespitini yapacak. 3. günde Hakim Peries raporunu okuyacak. 13 Eylül'den itibaren tanıklar ve 28 Eylül'den itibaren 5 hafta boyunca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ifade verecek. Her kişinin yarım saat konuşma hakkı olacak.300 avukatın görev yaptığı davaya müdahil olan 1800 kişinin de ifadesi dinlenecek. Saldırıların gerçekleştiği dönemde Cumhurbaşkanı olan François Hollande 10 Kasım'da ve İçişleri Bakanı olan Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak ifade verecek. Karar Mayıs 2022'de verilecek9 ay sürecek duruşmalar salona yerleştirilen 10 kamerayla kayıt altına alınıyor. Bu dava ülkede 1985'ten bu yana kayıt altına alınan 13. dava oldu.Ocak-Mart 2022 döneminde birkaç kez ifade verecek sanıklar için 6 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 24 veya 25 Mayıs 2022'de verilmesi bekleniyor.

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fransa, işid, paris, dava, terör saldırısı