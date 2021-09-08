Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/kasim-2015-paris-saldirilari-davasi-hayatta-kalan-saldirgan-meslegim-isid-savasciligi-dedi-1048728894.html
Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran terör saldırılarıyla ilgili dava başladı. Hayatta kalan tek saldırgan, mahkemede şehadet getirdi, mesleğini... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T15:42+0300
2021-09-08T16:02+0300
dünya
fransa
işid
paris
dava
terör saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048728694_0:391:2947:2048_1920x0_80_0_0_fa4b53e142a3d22a24abc93b7f2b1689.jpg
Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eyleminde 130 kişinin ölmesi ve yüzlercesinin yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan 20 sanık içinde hayatta kalan tek zanlı olan Salah Abdeslam da var. Çok sıkı güvenlik önlemleri altında Paris Adalet Sarayı'nda başlayan 'asrın davasında' 20 sanıktan 11'i tutuklu olarak ve 3'ü adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkarken, gıyaben yargılanacak 6 sanıktan 5'i ölmüş durumda.13 Kasım 2015'te altı restoran-bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumuna intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılara karışmakla suçlanan Fas asıllı Fransız cihatçı Salah Abdeslam, Paris'teki mahkemeye siyah giyinmiş ve siyah maske takmış halde getirildi.Mahkemede kimlik teyidi sırasında şehadet getiren Abdeslam (31) "Önce belirtmek isterim ki Allah'tan başka tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir" dedi. Mesleği sorulduğunda, Abdeslam, "IŞİD savaşçısı olmak için tüm meslekleri bıraktım" yanıtını verdi. Dava süreci çok uzun: 1800 kişi ifade verecekHakim Jean-Louis Peries'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, ilk 2 gün davaya müdahil olan 1800 kişinin kimlik tespitini yapacak. 3. günde Hakim Peries raporunu okuyacak. 13 Eylül'den itibaren tanıklar ve 28 Eylül'den itibaren 5 hafta boyunca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ifade verecek. Her kişinin yarım saat konuşma hakkı olacak.300 avukatın görev yaptığı davaya müdahil olan 1800 kişinin de ifadesi dinlenecek. Saldırıların gerçekleştiği dönemde Cumhurbaşkanı olan François Hollande 10 Kasım'da ve İçişleri Bakanı olan Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak ifade verecek. Karar Mayıs 2022'de verilecek9 ay sürecek duruşmalar salona yerleştirilen 10 kamerayla kayıt altına alınıyor. Bu dava ülkede 1985'ten bu yana kayıt altına alınan 13. dava oldu.Ocak-Mart 2022 döneminde birkaç kez ifade verecek sanıklar için 6 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 24 veya 25 Mayıs 2022'de verilmesi bekleniyor.
fransa
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048728694_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4e3cfbe3105220c381784e317c2428e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, işid, paris, dava, terör saldırısı

Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi

15:42 08.09.2021 (güncellendi: 16:02 08.09.2021)
© REUTERS / GONZALO FUENTESKasım 2015 Paris saldırıları davasının görüldüğü mahkeme salonu önünde görüntü alan gazeteciler
Kasım 2015 Paris saldırıları davasının görüldüğü mahkeme salonu önünde görüntü alan gazeteciler - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / GONZALO FUENTES
Abone ol
Fransa'nın başkenti Paris'i 13 Kasım 2015'te vuran terör saldırılarıyla ilgili dava başladı. Hayatta kalan tek saldırgan, mahkemede şehadet getirdi, mesleğini 'IŞİD savaşçısı' olarak açıkladı.
Fransa topraklarında 2. Dünya Savaşı sonrası düzenlenen en kanlı şiddet eyleminde 130 kişinin ölmesi ve yüzlercesinin yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan 20 sanık içinde hayatta kalan tek zanlı olan Salah Abdeslam da var.
Çok sıkı güvenlik önlemleri altında Paris Adalet Sarayı'nda başlayan 'asrın davasında' 20 sanıktan 11'i tutuklu olarak ve 3'ü adli kontrol şartıyla hakim karşısına çıkarken, gıyaben yargılanacak 6 sanıktan 5'i ölmüş durumda.
13 Kasım 2015'te altı restoran-bar, Bataclan konser salonu ve spor stadyumuna intihar yelekleri giymiş silahlı kişilerce düzenlenen saldırılara karışmakla suçlanan Fas asıllı Fransız cihatçı Salah Abdeslam, Paris'teki mahkemeye siyah giyinmiş ve siyah maske takmış halde getirildi.
Mahkemede kimlik teyidi sırasında şehadet getiren Abdeslam (31) "Önce belirtmek isterim ki Allah'tan başka tanrı yoktur ve Muhammed onun elçisidir" dedi.
Mesleği sorulduğunda, Abdeslam, "IŞİD savaşçısı olmak için tüm meslekleri bıraktım" yanıtını verdi.

Dava süreci çok uzun: 1800 kişi ifade verecek

Hakim Jean-Louis Peries'in başkanlığındaki mahkeme heyeti, ilk 2 gün davaya müdahil olan 1800 kişinin kimlik tespitini yapacak. 3. günde Hakim Peries raporunu okuyacak. 13 Eylül'den itibaren tanıklar ve 28 Eylül'den itibaren 5 hafta boyunca saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ifade verecek. Her kişinin yarım saat konuşma hakkı olacak.
300 avukatın görev yaptığı davaya müdahil olan 1800 kişinin de ifadesi dinlenecek. Saldırıların gerçekleştiği dönemde Cumhurbaşkanı olan François Hollande 10 Kasım'da ve İçişleri Bakanı olan Bernard Cazeneuve 17 Kasım'da tanık olarak ifade verecek.

Karar Mayıs 2022'de verilecek

9 ay sürecek duruşmalar salona yerleştirilen 10 kamerayla kayıt altına alınıyor. Bu dava ülkede 1985'ten bu yana kayıt altına alınan 13. dava oldu.
Ocak-Mart 2022 döneminde birkaç kez ifade verecek sanıklar için 6 yıldan ömür boyu hapse kadar cezalar talep ediliyor. Dava ile ilgili kararın 24 veya 25 Mayıs 2022'de verilmesi bekleniyor.

000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:03Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız
16:02BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık
16:00Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu
15:59Ümraniye'de kontrolden çıkan otomobil iki kişiyi teğet geçip iş yerine çarptı
15:53Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz
15:49Tupac’in içinde vurulduğu BMW, 1.7 milyon dolara satışa çıkarıldı
15:42Kasım 2015 Paris saldırıları davası: Hayatta kalan saldırgan 'mesleğim IŞİD savaşçılığı' dedi
15:32Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti
15:24İngiltere Başbakanı Johnson’ın ofisinde şüpheli paket alarmı
15:22Pakistan'daki mülteci kamplarında Taliban'ı destekleyen bazı Afganlar, ülkelerine dönme hazırlığında
15:21Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası
15:21Dijital Platformlar'dan IPTV ile mücadele için 'yayın yasası' talebi
15:19Rekabet Kurumu, Coca Cola'dan alınan taahhütleri duyurdu
15:14Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
15:11Almanya ve ABD öncülüğünde 20'den fazla ülke Afganistan politikasını görüşecek
14:57Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi
14:57Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
14:49DEVA partisi kurucularından Ahmet Edip Uğur vefat etti
14:46Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı
14:44Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama