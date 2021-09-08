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https://tr.sputniknews.com/20210908/kaza-yapan-motosiklet-500-metre-savruldu-2-olu-1048710934.html
Kaza yapan motosiklet 500 metre savruldu: 2 ölü
Kaza yapan motosiklet 500 metre savruldu: 2 ölü
D-100 Karayolunda makas atıp ilerledikten sonra bariyerlere çarpan ve 500 metre sürüklenen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:22+0300
2021-09-08T07:21+0300
yaşam
ölüm
kaza
d-100 karayolu
motosiklet
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Kaza, saat 02.00’da Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi. Motosiklet 500 metre savrulduMotosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 500 metre ileri savruldu. Kaza esnasında motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.Yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldıKazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/motosiklet-calan-zanli-dolmus-param-yoktu-eve-gitmek-icin-caldim-1048280590.html
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ölüm, kaza, d-100 karayolu, motosiklet

Kaza yapan motosiklet 500 metre savruldu: 2 ölü

07:22 08.09.2021
© İHAKaza yapan motosiklet 500 metre savruldu
Kaza yapan motosiklet 500 metre savruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA
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D-100 Karayolunda makas atıp ilerledikten sonra bariyerlere çarpan ve 500 metre sürüklenen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza nedeniyle trafiğe kapatılan Edirne istikameti, cansız bedenlerin yoldan kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Kaza, saat 02.00’da Zeytinburnu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

Motosiklet 500 metre savruldu

Motosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 500 metre ileri savruldu. Kaza esnasında motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
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24 Ağustos, 12:18

Yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı

Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme Ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışma gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.
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