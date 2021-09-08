https://tr.sputniknews.com/20210908/kilicdaroglu-bizi-kavga-alanina-cekmek-isteyebilirler-butun-arkadaslarima-sesleniyorum-sakin-olun-1048739641.html

Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun

Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin dünyanın en köklü siyasi partilerinden biri olduğunu belirterek, "Önümüzde hiçbir engel yok. Sadece çalışacağız... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:28+0300

2021-09-08T20:28+0300

2021-09-08T20:28+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP’nin 98’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri haftasında gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir binaya sahip olmak elbette önemlidir. Binaya sahip olmanın çok ötesinde, yaşadığı ülkeye de sahip olmak çok daha değerlidir. Biz yaşadığımız ülkeye de sahip çıkacağız. O ülkenin var olan bütün sorunlarına talibiz” dedi. CHP’nin halkın partisi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:“Az önce Sayın Altan Öymen ifade etti. Mal varlıklarımıza el konuldu; yılmadık. Genel başkanlarımız hapse atıldı; yılmadık. Arşivlerimize el kondu. Linç kampanyaları yapıldı; yılmadık. Çünkü biz, halk için, ülkemiz için çaba harcıyoruz. Bizim bireysel bir talebimiz asla ve asla olamaz. Bizim taleplerimiz, bizim beklentilerimiz toplumun huzur içinde yaşamasıdır. Bizim üstlendiğimiz görev, tarihsel bir görevdir. Bu görevi üstlenen kişiler, sıradan insanlar değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak, sıradan bir partili olmanın çok ötesindedir. Cumhuriyet Halk Partili olmak; ülkenin bağımsızlığından, adaletten, sosyal devletten, çağdaş eğitimden, devlet yapılanmasında liyakatten yana olmak demektir. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek; hiç kimsenin kimliğiyle, inancıyla, yaşam tarzıyla ilgilenmemek demektir. Onları siyasete malzeme etmemektedir.”Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından tarihi bir sorumluluk devraldıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:“Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Cumhuriyet’i kurduğunda, bütün mazlum ülkelerin Cumhuriyet'e geçtiğini gördüler. Yani bizim devrimimiz, sıradan bir devrim değil, mazlum ülkelerin önünü açan da bir devrim. Şimdi Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına gireceğiz ve biz, bu güzel cumhuriyeti, ikinci yüzyılda demokrasiyle taçlandırma kararındayız. Bunu beraber yapıyoruz. Birlikte yapacağız” diye konuştu. Türkiye’nin ağır sorunları olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Bunları çözmek için de güçlü bir iradeye, bu halkın desteğine ihtiyacımız var. Binalar güzel olabilir. Ben, bazen yeni bina alındığında yol arkadaşlarıma şunu söylüyorum: ‘İçeride fazla oturmayın. Bizim görevimiz dışarıda.’ Türkiye'deki bütün yurttaşların, -hangi partiden olursanız olun- her vatandaşın benim başımın üstünde yeri var. Binamız var mı? Var. Evet güzel. Binamızda oturacağız. Burada, sorunları çözmeye kilitlenecek arkadaşlarım. İstanbul gibi bir kentin sorunlarını çözeceğiz.”

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kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)