KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP, yüzde 15 oy alabilir

“İktidar kanadındaki tartışmalara bakıyorum ben. Hep şöyle bir varsayım dillendiriliyor; ‘HDP’nin oyunda önemli oranda ödünç oy var, her evde bir kişi barajı geçsin diye HDP’ye oy vermiş. Şimdi baraj düşünce HDP gerçek oyu olan 6-7’lere düşecek.’ 81 ilin yaşlarındaki değişimleri ve yeni seçmenleri hesapladığınız zaman 23-24 ilde genç nüfusun veya 16-24 yaş arasındaki nüfusun yüzde 25-30 olduğu ve yüzde 7-8’lerde kaldığı iller var. O yüzde 25-30 arasındaki iller Kürtlerin yoğunlukta olduğu iller. Dolayısıyla her yıl 1 milyon yeni seçmen ekleniyorsa, genel Türkiye nüfusundaki yüzde 18 olan Kürt nüfus o 1 milyonun içinde yüzde 18 değil 20-23'tür. Muhafazakârlar ve sekülerler sadece kendi kültürel kimliklerinden yola çıkarak kendilerini temsil eden partilere oy vereceklerse Kürtler de kendilerini temsil eden Kürt partisine oy verecekler. Dolayısıyla HDP’nin yüzde 13’ten 7’ye düşeceği varsayımı değil, önümüzdeki seçimde HDP’nin kendi doğal seçmeniyle bile yüzde 15’e ulaşma ihtimali söz konusudur. Ve kendilerini mağdur hisseden, derdi olan kimlik talepleri bu kadar güçlenmiş bunca yaşanmışlığıyla gelen Kürt seçmenin de kendilerini yok sayan bir kanada sadece oy vereceklerini düşünmek, elleri mecburmuş gibi davranmak her şeyden önce onurlarına dokunuyor."