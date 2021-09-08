https://tr.sputniknews.com/20210908/konda-genel-muduru-agirdir-hdp-yuzde-15-oy-alabilir-1048733537.html

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP, yüzde 15 oy alabilir

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: HDP, yüzde 15 oy alabilir

Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdır, "HDP'nin yüzde 13'ten 12'den 7'ye düşeceği varsayımı değil önümüzdeki seçim sürecinde kendi doğal seçmeniyle bile yüzde 15'e... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:15+0300

2021-09-08T17:15+0300

2021-09-08T17:15+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

hdp

konda

kürtler

bekir ağırdır

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KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, gelecek süreçte yaşanacak seçim sürecine ilişkin değerlendirme yaptı.T24'ten Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, "Türkiye sadece muhafazakar ve sekülerlerin uzlaşmasında huzur bulamaz. Gerekli ama yeterli değil. Kürtleri yok saydığınız bir uzlaşma mümkün değil" dedi.'AK Parti’den kopan seçmen geri dönmeyecektir'AK Parti’den kopan büyük bir seçmen kitlesinin olduğunu ve bu kitlenin gidecek adres bulamaması durumunda sandığa gitmeyebileceğini belirten Ağırdır, “AK Parti’den kopan seçmen geri dönmeyecektir ama kendilerine umut bağladıkları, güven üretebildikleri bir siyasi ilişki üretemezlerse seçimin dışında kalırlar. Seçime katılma oranının düşmesi de önümüzdeki seçimlerde iktidara yarar” dedi.'Yanlışlara rağmen Erdoğan’ın seçimi kazanma ihtimali de vardır'Türkiye’de muhafazakâr seçmen kitlesinin oy oranına dikkat çeken Ağırdır, rövanşist bir siyasetin, seçmeni kültürel kimlikleri üzerinden tercih yapmaya iteceğini belirtti. AK Parti’nin oy oranının hala diğer partilerden daha yüksek olduğunu ifade eden Ağıdır, şunları söyledi:'Kürt nüfus o 1 milyonun içinde yüzde 18 değil 20-23'tür'Kürtlerin siyaseten dışlanmasının bir bedeli olacağını dile getiren Ağırdır, sadece muhafazakâr ve sekülerlerin yeni bir hikayede uzlaşmalarıyla huzur bulunamayacağını, Kürtlerin yok sayıldığı bir uzlaşmanın mümkün olmayacağını söyledi. “Kürtler de kendi ihtiyaç ve talepleri üzerinden bu yeni uzlaşma ve ittifaklara dahil olmadan, yeni bir hayat inşa etme şansımız yok” diyen Ağırdır, iktidarın seçim barajını düşürmesindeki nedenlere ve HDP’nin oy oranına ilişkin şöyle dedi:'Kültürel kimlikler üzerinden oynanan bir seçim oyununun sonuçları aşağı yukarı belli'Ağırdır, şöyle devam etti:'Diyanet'ten memnuniyet oranı yarının altına düşmüş durumda'Son günlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı açıklamalar üzerinden başlayan ‘laiklik’ tartışmalarını da değerlendiren Ağırdır, Diyanet’in iktidarın dini alanı denetleme çabasının aracı olarak kullanıldığını bu rolün AK Parti döneminde daha çok belirginleştiğini ifade etti.Ağıdır, Diyanet’in son dönemde yaptığı açıklamaları ‘seçim propagandası olarak nitelerken “Diyanet kurumsal olarak yapması gereken hiçbir şeyi yapamayan ama yapılmaması gereken her şeyi yapan bir kurumdu her zaman. Diyanet başkanı üzerinden çok tartışılacak bir şey yok. Bizin araştırmalarımızda diyanetle ilgili şöyle sonuçlar var; toplumda diyanetin din hayatını yöneten bir kurum değil, siyasi bir kurum olduğu kanaati giderek güçleniyor. O nedenle Diyanet'ten memnuniyet oranı yarının altına düşmüş durumda. O nedenle Diyanet işleri başkanının açıklamasının siyasi veya dini bir getirisi yok. Burada asıl mesele bütün devlet mekanizmasının, bir iktidar ve seçime dönük hesaplamaların aracına dönüşmüş olması” dedi.

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recep tayyip erdoğan, ak parti, hdp, konda, kürtler, bekir ağırdır