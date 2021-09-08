https://tr.sputniknews.com/20210908/lafarge-skandalinda-yeni-belgeler-parisi-rezil-edecek-sekilde-bunun-uzerine-gidilmesi-gerekiyor-1048722223.html
Lafarge skandalında yeni belgeler: ‘Paris’i rezil edecek şekilde bunun üzerine gidilmesi gerekiyor’
Lafarge skandalında yeni belgeler: ‘Paris’i rezil edecek şekilde bunun üzerine gidilmesi gerekiyor’
Fransız çimento şirketi Lafarge’ın, Suriye’de IŞİD başta olmak üzere birçok terör örgütünü Fransız devleti ve istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:35+0300
2021-09-08T13:35+0300
2021-09-08T13:35+0300
görüş
abd
suriye
fransa
irak
işid
afganistan
el nusra
anadolu ajansı
lafarge
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Fransa’da, 2016’da, Lafarge’ın Suriye iç savaşında haraç vererek terör örgütü IŞİD’i finanse ettiği yönünde haberler yayımlanmıştı. Fransız basınına göre, şirket Suriye'nin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD’e haraç ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin etmişti.Şirket 2017’de fabrikanın açık kalabilmesi için Suriye sahasındaki silahlı gruplara ödemeler yaptığını kabul ederken "insanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak" suçlamalarına karşı çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan şirketin ikisi üst düzey olmak üzere 8 yöneticisine terörizmi finanse etmek, insanlığa karşı işlenen suçlarda iş birliği yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürüldü. Suçlamanın düşürülmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları konuyu Fransız Yargıtayı’na taşıdı.Fransa'nın en yüksek mahkemesi, 7 Eylül’de açıkladığı kararla, Lafarge'a yönelik Suriye'de insanlığa karşı suçlara iştirak suçlamasını reddeden alt mahkeme kararını geri çevirerek, sulh hakimlerinin iddiaları yeniden incelemesi gerektiğini duyurdu. Yargıtay'ın kararı, Suriye'nin kuzeyindeki çimento fabrikasını çalışır durumda tutmak için IŞİD dahil terör örgütlerine milyonlarca avro ödemekle suçlanan Lafarge için ağır darbe anlamına geliyor.Anadolu Ajansı ise 7 Eylül’de bu konuya dair yeni belgeler yayınladı. Fransız kurumlarına ait belgelerde, Lafarge'ın, IŞİD ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.‘Bunun peşinin bırakılmaması gerekiyor’Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Nedret Ersanel, Fransız devleti ve istihbaratının bilgisi ile yapılan terör örgütleri ile işbirliği “sürpriz olmadı” şeklinde yorumladı ve şunları ekledi:ABD ve Fransa gibi devletleri Suriye, Irak ve Afganistan’da “kan emici” olarak tanımlayan Ersanel, “Bölgedeki denklemler hızla değişiyor. Bunların artık sonlandırılması gerekiyor. Bu denklemlere uygun olarak sadece hukuki değil politik yolları da iyi kullanmak gerekiyor. Askerlerimizin, masum insanların kanı, bu devletlerin elindedir” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210907/fransiz-yargitayindan-suriyede-insanliga-karsi-suca-ortak-olmakla-suclanan-lafarge-aleyhine-karar-1048691664.html
suriye
fransa
irak
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Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg
abd, suriye, fransa, irak, işid, afganistan, el nusra, anadolu ajansı, lafarge, pkk/ypg, nedret ersanel, turan salcı
Lafarge skandalında yeni belgeler: ‘Paris’i rezil edecek şekilde bunun üzerine gidilmesi gerekiyor’
Fransız çimento şirketi Lafarge’ın, Suriye’de IŞİD başta olmak üzere birçok terör örgütünü Fransız devleti ve istihbaratının bilgisiyle finanse ettiğini kanıtlayan belgeler ortaya çıktı. Gazeteci-Yazar Nedret Ersanel, “bilinen gerçeğin belgelendiğini” ve “bu insanlık suçunun üzerine gidilmesi gerektiğini” söylüyor.
Fransa’da, 2016’da, Lafarge’ın Suriye iç savaşında haraç vererek terör örgütü IŞİD’i finanse ettiği yönünde haberler yayımlanmıştı. Fransız basınına göre, şirket Suriye'nin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD’e haraç ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin etmişti.
Şirket 2017’de fabrikanın açık kalabilmesi için Suriye sahasındaki silahlı gruplara ödemeler yaptığını kabul ederken "insanlığa karşı işlenen suçlara karşı ortak olmak" suçlamalarına karşı çıktı. Hakkında soruşturma başlatılan şirketin ikisi üst düzey olmak üzere 8 yöneticisine terörizmi finanse etmek, insanlığa karşı işlenen suçlarda iş birliği yapmak gibi suçlamalar yöneltildi. Haziran 2018'de şirkete yöneltilen "insanlığa karşı suçlara ortak olmak" suçlaması, Kasım 2019'da düşürüldü. Suçlamanın düşürülmesine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları konuyu Fransız Yargıtayı’na taşıdı.
Fransa'nın en yüksek mahkemesi, 7 Eylül’de açıkladığı kararla, Lafarge'a yönelik Suriye'de insanlığa karşı suçlara iştirak suçlamasını reddeden alt mahkeme kararını geri çevirerek, sulh hakimlerinin iddiaları yeniden incelemesi gerektiğini duyurdu. Yargıtay'ın kararı, Suriye'nin kuzeyindeki çimento fabrikasını çalışır durumda tutmak için IŞİD dahil terör örgütlerine milyonlarca avro ödemekle suçlanan Lafarge için ağır darbe anlamına geliyor.
Anadolu Ajansı ise 7 Eylül’de bu konuya dair yeni belgeler yayınladı. Fransız kurumlarına ait belgelerde, Lafarge'ın, IŞİD ve diğer terör örgütleri ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdiği ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini gözler önüne serdi.
‘Bunun peşinin bırakılmaması gerekiyor’
Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Gazeteci-Yazar Nedret Ersanel,
Fransız devleti ve istihbaratının bilgisi ile yapılan terör örgütleri ile işbirliği “sürpriz olmadı” şeklinde yorumladı
ve şunları ekledi:
Dünyada bu tür kuyruklar sık yakalanmaz. Lafarge ile terör örgütleri arasındaki bağlantı belgelerle ispatlandı muhtemelen önümüzdeki süreç içinde hukuken de ispatlanmış olacak. Dünya, bu Fransız şirketin yaptığı işleri Fransa devletiyle, Fransız askeri ve sivil istihbaratıyla yaptığını artı DAEŞ ve hiç şüpheniz olmasın PKK/YPG ile bağını da bu şekilde kuyruğundan tutmuş oldu. Bunun peşinin bırakılmaması gerekiyor. Herkes bir üstüne gidiyorsa Türkiye’nin bunun üzerine çok daha fazla gitmesi lazım. Uluslararası düzenin kurallarına uygun olarak Paris’i rezil edecek şekilde bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. Bu mahkemeler, dışişleri üzerinden olabilir hatta en önemlisi de Avrupa basını üzerinden gerekirse ilanlar vererek ‘Sizin devletiniz masum insanları öldürmek için kamu kaynaklarını başka devletlere ve insanlara karşı kullanıyor’ mesajını vermek gerekiyor. Bu bir insanlık suçu. İnsanlık suçları ciddi meselelerdir, bunların uluslararası mahkemelerde savunulması gerekiyor. Fransa ile ilişkiler iyi bile olsa bu işin üzerine gidilmelidir.
ABD ve Fransa gibi devletleri Suriye, Irak ve Afganistan’da “kan emici” olarak tanımlayan Ersanel, “Bölgedeki denklemler hızla değişiyor. Bunların artık sonlandırılması gerekiyor. Bu denklemlere uygun olarak sadece hukuki değil politik yolları da iyi kullanmak gerekiyor. Askerlerimizin, masum insanların kanı, bu devletlerin elindedir” dedi.