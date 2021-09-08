Leningrad Kuşatması tam 80 yıl önce başladı

Şimdiki adı St. Petersburg olan Leningrad şehrinin sakinleri kuşatmanın sürdüğü 872 gün boyunca düşmanın neredeyse her gün düzenlediği bombardımanlar ve açlıkla karşı karşıya kaldı. Kuşatma nedeniyle gıdasız kalan 2,5 milyon kişi yaşam mücadelesi veriyordu. 1942’de döşenen Ladoga Gölü üzerinden geçen ‘Yaşam yolu’ aracılığıyla kadın ve çocuklar tahliye edilip gıda ürünleri şehre ulaştırılıyordu.Sputnik, arşiv kareleri ve o günlerin tanıklarının anlattıklarını videoda derledi.Daha önce kuşatma boyunca ve sonrası fare istilası ile karşı karşıya kalan Leningrad'ı kurtaran kedilerin hikayesini de anlatmıştık.
Bugün, Sovyet ve Rus tarihinin en acılı sayfalarından biri olan Leningrad Kuşatması başlamasının yıldönümü.
Şimdiki adı St. Petersburg olan Leningrad şehrinin sakinleri kuşatmanın sürdüğü 872 gün boyunca düşmanın neredeyse her gün düzenlediği bombardımanlar ve açlıkla karşı karşıya kaldı. Kuşatma nedeniyle gıdasız kalan 2,5 milyon kişi yaşam mücadelesi veriyordu. 1942’de döşenen Ladoga Gölü üzerinden geçen ‘Yaşam yolu’ aracılığıyla kadın ve çocuklar tahliye edilip gıda ürünleri şehre ulaştırılıyordu.
Sputnik, arşiv kareleri ve o günlerin tanıklarının anlattıklarını videoda derledi.
Daha önce kuşatma boyunca ve sonrası fare istilası ile karşı karşıya kalan Leningrad'ı kurtaran kedilerin hikayesini de anlatmıştık.