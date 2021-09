https://tr.sputniknews.com/20210908/malezyada-iki-yeni-tur-ve-bir-yeni-cins-tatli-su-midyesi-bulundu-1048729600.html

Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu

Malezya'da iki yeni tür ve bir yeni cins 'tatlı su midyesi' bulundu

İngiltere’de bulunan Notthingham Üniversitesi’nden bilim insanları, 4 yıllık bilimsel çalışmanın sonucunda ve 94 yıllık aradan sonra Malezya’nın Borneo... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

Nottingham Üniversitesi’nin Coğrafya Okulu'ndan Dr Alexandra Zieritz öncülüğünde Malezya, Endonezya, Brunei, ABD ve Portekiz'den bilim insanları Malezya’nın Borneo Adası’ndaki Gomantong Orman Koruma Alanı'nda bulunan küçük akarsularda iki yeni tür ve bir yeni cins midye keşfettikleri açıkladı. 94 yıl aradan sonra gelen keşif için bilim insanları, her iki midye türünün de Borneo'ya özgü olduğunu belirterek iki yeni türü Khairuloconcha sahanae ve Khairuloconcha lunbawangorum olarak adlandırdıklarını ifade etti.Dr Alexandra Zieritz bölgede en son 1927 yılında tatlı su midyesi keşfedildiğini belirterek “Keşfettiğimiz yeni tatlı su midyesi türleri çok nadirdir, her biri yalnızca tek bir bölgeden olduğu bilinmektedir ve devam eden habitat tahribatı nedeniyle oldukça tehdit altındadır” ifadelerini kullandı.Tatlı su midyeleri, küresel olarak birçok tatlı su habitatının önemli bir parçasıdır. Nehirler, akarsular, göller ve göletler dahil olmak üzere her türlü tatlı su habitatının dibinde yaşarlar, sudaki algleri, bakterileri ve diğer organizmaları filtreleyerek ‘biyolojik filtre görevi’ görürler ve besin döngüsünde önemli bir rol oynarlar. Midye başına saatte yaklaşık 1 litre su oranında yosun, bakteri ve diğer maddeleri uzaklaştırabilirler.

