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MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni
MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni
Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T10:05+0300
2021-09-08T10:20+0300
koronavirüs
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
okul
öğrenci
kronik hastalık
kovid-19
delta varyantı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayınladı.Açıklamada; "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.
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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, öğrenci, kronik hastalık, kovid-19, delta varyantı

MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

10:05 08.09.2021 (güncellendi: 10:20 08.09.2021)
© AAÖğrencilere mazeret izni
Öğrencilere mazeret izni - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli sayılacağını bildirdi. Öğrencilerin sınavları ise karantina bitiminde okul müdürlüklerince belirlenen tarihlerde kayıtlı bulundukları okullarda yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada; "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.
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