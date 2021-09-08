https://tr.sputniknews.com/20210908/meb-duyurdu-kovid-hastasi-ve-temaslisi-ogrencilere-mazeret-izni-1048713821.html

MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni

Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 hastası veya teması nedeniyle karantinada olan öğrencilerin e-Nabız'dan aldıkları belgeyi okula sunduklarında mazeretli... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T10:05+0300

2021-09-08T10:05+0300

2021-09-08T10:20+0300

koronavirüs

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

okul

öğrenci

kronik hastalık

kovid-19

delta varyantı

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Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda alınan önlemlere ilişkin bir açıklama yayınladı.Açıklamada; "Resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ile Kovid-19 hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi ya da karantina sürecinde olan öğrenciler mazeretlerine ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri halinde mazeretli sayılacaktır'' denildi.

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türkiye, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), okul, öğrenci, kronik hastalık, kovid-19, delta varyantı