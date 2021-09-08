https://tr.sputniknews.com/20210908/meksikada-69-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1048709923.html

Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Meksika'nın güneyinde 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T05:57+0300

2021-09-08T05:57+0300

2021-09-08T06:11+0300

dünya

meksika

deprem

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Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

meksika

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2021

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meksika, deprem