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Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Meksika'nın güneyinde 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T05:57+0300
2021-09-08T06:11+0300
dünya
meksika
deprem
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Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
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meksika, deprem

Meksika'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

05:57 08.09.2021 (güncellendi: 06:11 08.09.2021)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Meksika'nın güneyinde 6.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7.4 büyüklüğünde olduğunu, merkez üssünün Guerero eyaletine bağlı Pueblo Madero kenti olduğunu duyurdu.
Yetkililer, depremde can ve mal kaybının olup olmadığıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.
Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.
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