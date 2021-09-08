https://tr.sputniknews.com/20210908/merih-demiral-sonuca-biz-de-cok-sasirdik-kotu-sonucun-sorumlusu-hoca-da-ya-da-bir-futbolcu-olmaz-1048710516.html
Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz
Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz
HaberlerSporA Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Maç sonunda Merih... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T06:40+0300
2021-09-08T06:40+0300
2021-09-08T06:39+0300
yaşam
türkiye
hollanda
a milli futbol takımı
merih demiral
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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Fotomaç'ın haberine göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, çok üzgün olduklarını ancak kalan maçlarda bu sonucu telafi edebileceklerini söyledi.Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiye-hollandaya-6-1-maglup-oldu-1048705285.html
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Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz
HaberlerSporA Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Maç sonunda Merih Demiral "Kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz" diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu.
Fotomaç'ın haberine göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, çok üzgün olduklarını ancak kalan maçlarda bu sonucu telafi edebileceklerini söyledi.
Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun" dedi.