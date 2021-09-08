https://tr.sputniknews.com/20210908/merih-demiral-sonuca-biz-de-cok-sasirdik-kotu-sonucun-sorumlusu-hoca-da-ya-da-bir-futbolcu-olmaz-1048710516.html

Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz

Merih Demiral: Sonuca biz de çok şaşırdık, kötü sonucun sorumlusu hoca da ya da bir futbolcu olmaz

HaberlerSporA Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu. Maç sonunda Merih... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T06:40+0300

2021-09-08T06:40+0300

2021-09-08T06:39+0300

yaşam

türkiye

hollanda

a milli futbol takımı

merih demiral

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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup oldu. Fotomaç'ın haberine göre, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, çok üzgün olduklarını ancak kalan maçlarda bu sonucu telafi edebileceklerini söyledi.Merih, "Daha önce böyle bir maç yaşamadık, ne denir bilmiyorum. Burada bir aileyiz, kötü sonucun sorumlu hoca da ya da bir futbolcu olmaz. İnşallah bunu telafi edebiliriz. Hepimiz iyi niyetliyiz. Daha önce böyle bir gece yaşamadık. Telafi edeceğiz. Toparlanmak mümkün ama yapılacak şeyler var. Çok önemli üç maçımız var. Daha çok isteyerek, sahada gerekeni yaparak bunu göstereceğiz. 6-1'lik sonuca biz de çok şaşırdık. Telafi etmek için gerekeni yapacağız, emin olun" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210907/turkiye-hollandaya-6-1-maglup-oldu-1048705285.html

hollanda

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türkiye, hollanda, a milli futbol takımı, merih demiral