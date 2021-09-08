https://tr.sputniknews.com/20210908/meteorolojiden-firtina-uyarisi-1048710799.html

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi beklenildiğini açıkladı. Ayrıca... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T07:12+0300

2021-09-08T07:12+0300

2021-09-08T07:11+0300

yaşam

türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

fırtına

açıklama

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şu şekilde: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınaRüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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