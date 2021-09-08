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https://tr.sputniknews.com/20210908/meteorolojiden-firtina-uyarisi-1048710799.html
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji'den fırtına uyarısı
Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi beklenildiğini açıkladı. Ayrıca... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:12+0300
2021-09-08T07:11+0300
yaşam
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
fırtına
açıklama
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şu şekilde: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kuvvetli rüzgar ve fırtınaRüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, fırtına, açıklama

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

07:12 08.09.2021
© AAİstanbul / yağmur / fırtına
İstanbul / yağmur / fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Meteoroloji, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarın esmesi beklenildiğini açıkladı. Ayrıca Meteoroloji ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirme şu şekilde:
Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Sinop, Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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