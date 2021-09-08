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https://tr.sputniknews.com/20210908/mikis-theodorakis-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1048731748.html
Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor
Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor
Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
yunanistan
sanat
cenaze
mikis theodorakis
cenaze töreni
zülfü livaneli
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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan bestekâr Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.Theodorakis'in yakın dostu Zülfü Livenli de törene katılan isimler arasında yer aldı. Kişisel Twitter hesabında gözlemlerini aktaran Livaneli, kiliseye çok az insan alındığını söyledi."Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz" ifadesini kullanan Livaneli, "Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor" bilgisini verdi.Livaneli, kilisenin dışından görüntüler de paylaştı.Theodorakis'in cenazesi kendi isteğine uygun olarak Girit Adası'na defnedilecek. Sanatçı, 2013 yılında Hanya Belediye Başkanı'na yazarak isteğini belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210902/besteci-mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti-1048540651.html
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yunanistan, sanat, cenaze, mikis theodorakis, cenaze töreni, zülfü livaneli

Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor

16:33 08.09.2021 (güncellendi: 16:39 08.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter / Zülfü LivaneliMikis Theodorakis'in cenazesi
Mikis Theodorakis'in cenazesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : Twitter / Zülfü Livaneli
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Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan bestekâr Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Theodorakis'in yakın dostu Zülfü Livenli de törene katılan isimler arasında yer aldı. Kişisel Twitter hesabında gözlemlerini aktaran Livaneli, kiliseye çok az insan alındığını söyledi.
"Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz" ifadesini kullanan Livaneli, "Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor" bilgisini verdi.
Livaneli, kilisenin dışından görüntüler de paylaştı.
Theodorakis'in cenazesi kendi isteğine uygun olarak Girit Adası'na defnedilecek. Sanatçı, 2013 yılında Hanya Belediye Başkanı'na yazarak isteğini belirtmişti.
Yunan Müzisyen Mikis Theodorakis - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2021
YAŞAM
Yunan Besteci Mikis Theodorakis hayatını kaybetti
2 Eylül, 11:15
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