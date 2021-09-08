https://tr.sputniknews.com/20210908/mikis-theodorakis-son-yolculuguna-ugurlaniyor-1048731748.html

Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor

Mikis Theodorakis son yolculuğuna uğurlanıyor

Yunan sanatçı, müzisyen ve besteci Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:33+0300

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dünya

yunanistan

sanat

cenaze

mikis theodorakis

cenaze töreni

zülfü livaneli

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Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden dünyaca ünlü Yunan bestekâr Mikis Theodorakis, Mitropolis Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.Theodorakis'in yakın dostu Zülfü Livenli de törene katılan isimler arasında yer aldı. Kişisel Twitter hesabında gözlemlerini aktaran Livaneli, kiliseye çok az insan alındığını söyledi."Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz" ifadesini kullanan Livaneli, "Herkes çok üzgün. Cumhurbaşkanı ve Komünist Partisi başkanı konuşmalar yapıyor" bilgisini verdi.Livaneli, kilisenin dışından görüntüler de paylaştı.Theodorakis'in cenazesi kendi isteğine uygun olarak Girit Adası'na defnedilecek. Sanatçı, 2013 yılında Hanya Belediye Başkanı'na yazarak isteğini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210902/besteci-mikis-theodorakis-hayatini-kaybetti-1048540651.html

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yunanistan, sanat, cenaze, mikis theodorakis, cenaze töreni, zülfü livaneli