https://tr.sputniknews.com/20210908/milli-egitim-bakani-ozer-meslek-ders-kitaplarini-ilk-kez-ucretsiz-kitap-kapsamina-almis-bulunuyoruz-1048729218.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Özer: Meslek ders kitaplarını ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitap hazırlanarak, okullara ücretsiz... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:53+0300

2021-09-08T15:53+0300

2021-09-08T15:53+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

kitap

ders

ders kitabı

urfa mesleki ve teknik anadolu lisesi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarının da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına alındığını açıkladı.Bakan Özer, 47 alan ve 105 dalda eğitim veren 3 bin 156 meslek lisesinin bulunduğunu söyledi.Özer, "Bu liselerde okuyan 9. sınıf öğrencilerinin meslek ders kitapları da artık ücretsiz olarak basılarak okulların açılışı ile birlikte masalarındaki yerini aldı. Böylece mesleki ve teknik eğitimde, eğitim programlarının sektörün reel ihtiyaçlarına göre güncellenmesinin ardından meslek ders kitaplarını da ilk kez ücretsiz kitap kapsamına almış bulunuyoruz" ifadesini kullandı.Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde eğitim yapılan 9. sınıflarda, 47 alanda kullanılacak 87 farklı meslek dersine ait 1 milyon 680 bin 92 kitabın hazırlanarak okullara ücretsiz dağıtıldığını belirten Özer, şöyle devam etti:Kitaplara karekod uygulamasıBakan Özer, meslek ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği de paylaştı. "Ders kitaplarında yer alan uygulamaların anlaşılmasını kolaylaştırmak ve pekiştirilmesi için animasyon ve videolar, kitaplara karekod uygulaması ile ilişkilendirilmiştir" diyen Özer, öğrencilerin yapacağı uygulamaya ait karekodu okutarak, işe ait videoyu tekrar tekrar seyredebileceklerini, sonra uygulama aşamasına geçebileceklerini kaydetti.Öğrencilerin ve öğretmenlerin, hazırlanan 87 adet 9. sınıf meslek dersi kitaplarına, dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" ve "http://eba.gov.tr" adreslerinden ulaşabileceğini aktaran Özer, ayrıca 10. sınıflara ait 228 adet ders kitabının da dijital olarak "http://meslek.eba.gov.tr" adresinden temin edilebileceğini belirtti.Özer, 11. ve 12. sınıf alan dersleri ile seçmeli dersler ve sertifika ders kitaplarının ise hazırlanmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

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milli eğitim bakanlığı, kitap, ders, ders kitabı, urfa mesleki ve teknik anadolu lisesi