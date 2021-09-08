https://tr.sputniknews.com/20210908/milyarder-yatirimci-novogratz-bitcoindeki-dusus-balondan-kacan-hava-gibi-1048711562.html

Milyarder yatırımcı Novogratz: Bitcoin'deki düşüş balondan kaçan hava gibi

Milyarder yatırımcı Novogratz: Bitcoin'deki düşüş balondan kaçan hava gibi

El Salvador'un Bitcoin'i resmi olarak tedavüle aldığı günde piyasada aşağı yönlü sert hareketler olurken, milyarder yatırımcı Mike Novogratz, son hareketi... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T08:29+0300

2021-09-08T08:29+0300

2021-09-08T08:28+0300

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Ünlü kripto para yatırımcısı milyarder Mike Novogratz, Bitcoin’de Salı günü görülen ani sert düşüşün yatırımcıların biraz fazla heyecanlanmasının sonucu olduğunu söyledi.Uzun süredir kripto paralarda yükseliş beklentisinde olan Novogratz, kripto para piyasasının son sekiz haftada güçlü seyrettiğine ve aşırı alım durumuna geçtiğine, ancak bunun iyi nedenleri olduğuna dikkat çekti.Novogratz, Visa Inc.’nin 150 bin dolara bir NFT satın aldığını, Amazon.com Inc.’nin bir blockchain ve dijital para işi açtığını ve Walmart Inc.’nin görevlendirmek üzere bir kripto para uzmanı aramakta olduğunu işaret etti. Galaxy Digital Holdings CEO’su Novogratz, bireysel yatırımcılardan gelen ilginin kripto trenine binen büyük kurumların ardından hızla arttığını sözlerine ekledi."Biraz fazla heyecanlandık"Bloomberg'in haberine göre Novogratz, Salı günü yaptığı değerlendirmede, kriptonun sadece kötü para ve maliye politikasını hedge etmek için satın alınan Bitcoin olmadığının, daha önemlisi bir web 3.0 (yapay zekaya dayanan yeni nesil internet teknolojisi) olduğunun büyük ölçüde fark edildiğini kaydederek, “Hiçbir yatırımcı bir sonraki interneti kaçırmak istemez. Biraz fazla heyecanlandığımızı ve bu düşüşün biraz balondan kaçan hava gibi olduğunu düşünüyorum” dedi.Novogratz bu değerlendirmeyi, Bitcoin’in yüzde 17 düşerek 43 bin 50 dolar ile yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından yaptı. Bitcoin’deki bu düşüş, El Salvador’un Salı günü bu kripto parayı resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olması ile birlikte Bitcoin’in 12 yıllık tarihindeki en büyük testlerinden biri ile karşı karşı kalmasının ardından gerçekleşti.Bazı teknik aksaklıkların ardından, El Salvador hükümeti bu proje için kullanılan kripto cüzdanın bağlantısını kesti ve testlerin devam ettiğini açıkladı.'El Salvador'da başlangıçta ortaya çıkan teknik sorunlar çözülecektir'El Salvador’un biraz sorunlu başlayan kripto projesinin Bitcoin’in daha geniş anlamda benimsenmesini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya karşılık, Novogratz, başlangıçta ortaya çıkan teknik sorunların zamanla çözüleceğini belirtti.Novogratz, “Gerçek soru altı ya da 12 haftada geri dönüş olacak ve bu uygulamanın El Salvador halkı ve sistemin kendisi için nasıl işleyeceği hakkında konuşalım. Bir şeyi ölçüsünde yapmak kolay değil. Bu işi doğru yapacaklarına inanıyorum” dedi.El Salvador bu projesi için cüzdan altyapısı ve güvenlik platformu sağlaması amacıyla kripto para şirketi BitGo’yu görevlendirmişti. Mayıs ayında, Novogratz’ın sahibi olduğu Galaxy Digital, BitGo’yu yaklaşık 1.2 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı.Novogratz, “Hükümetler kendi ulusal paraları için çok fazla korumacı olacaklar. Ödemeler için tamam olacaklar ve istikrarlı paraların yükseldiğini göreceksiniz” dedi.Novogratz, döviz hesaplarının El Salvador’un GSYİH’sının yaklaşık yüzde 20’sine denk geldiğine dikkat çekerek, bunların bir kısmının Bitcoin’de olduğunu ve yerli yatırımcıların bunu ya dolara ilişkin endişeleri olmasından ya da yerel paraya çevrilip iç ekonomide harcanacağı endişelerinden dolayı yaptığını sözlerine ekledi.Novogratz, piyasa için ise Bitcoin’in kısa vadede nerede olacağını 'anlamanın gerçekten çok zor' olduğunu, ancak uzun vadede izleyeceği yolun belli olduğunu söyleyerek, “Bitcoin’in bir değer saklama aracı olduğuna inandığını söyleyen yeterli sayıda kurum var” dedi.

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