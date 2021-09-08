https://tr.sputniknews.com/20210908/miss-turkey-2021in-birincisi-dilara-korkmaz-secildi-1048742287.html

Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz seçildi

Miss Turkey 2021'in birincisi Dilara Korkmaz seçildi

Türkiye’de her yıl düzenlenen güzellik yarışması Miss Turkey'de bu yıl birinci Dilara Korkmaz oldu. Korkmaz Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T23:22+0300

2021-09-08T23:22+0300

2021-09-08T23:32+0300

yaşam

güzellik

miss turkey

dilara korkmaz

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Miss Turkey yarışmasının birincisi Dilara Korkmaz oldu. Can Sandıkçıoğlu, Arzum Onan, Azra Akın, Yıldırım Mayruk, Çağla Şıkel, Aslıhan Koruyan Sabancı, Emre Tuna ve Sinan Tuna gibi isimlerin yer aldığı organizasyonda Miss Turkey 2021 birincisi Dilara Korkmaz seçildi. Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Bu akşam gerçekleşen final gecesinde 14 numara ile yarışan Dilara Korkmaz Türkiye'nin en güzel kızı seçildi.Yarışmada Miss Universe’de Türkiye'yi temsil edecek isim Cemrenaz Turhan seçilirken, Miss Supranational’da yer alacak güzel ise Şira Sahilli oldu.

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güzellik, miss turkey, dilara korkmaz