https://tr.sputniknews.com/20210908/muharrem-inceye-5-ay-hapis-cezasi-1048727651.html

Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:21+0300

2021-09-08T15:21+0300

2021-09-08T15:21+0300

politika

muharrem ince

fetö

hapis cezası

dava

twitter

memleket partisi

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş" ifadesini kullandı.İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz" diye yazdı.

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muharrem ince, fetö, hapis cezası, dava, twitter , memleket partisi