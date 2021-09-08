Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş" ifadesini kullandı.İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz" diye yazdı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 5 ay hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharremİnce, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş" ifadesini kullandı.
İnce, "5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz" diye yazdı.
10 yıl önce AKP FETÖ ortaklığında organize edilen Silivri’deki kumpas davalarında hukuksuzluklara direndiğim için bugün hakkımda 5 ay hapis cezası verilmiş. 5 ay değil, 500 yıl da verseniz; FETÖ’ye de size de yine direnir, yine direniriz.