https://tr.sputniknews.com/20210908/otelde-yakalanan-riskli-gruptaki-sahis-mesaj-gelmedi-bilmiyordum----1048707832.html

Otelde yakalanan riskli gruptaki şahıs: Mesaj gelmedi, bilmiyordum

Otelde yakalanan riskli gruptaki şahıs: Mesaj gelmedi, bilmiyordum

İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmeye gelen ve bir otelde kalan riskli gruptaki bir kişiye, "Mesaj gelmedi, bilmiyordum" diyerek kendini savundu. Şahsa 4... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T02:17+0300

2021-09-08T02:17+0300

2021-09-08T02:19+0300

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İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. İzmir'den memleketi Kırıkkale'ye gezmeye gelen Umut Ü, konaklamak için bir otele yerleşti. Otele kayıt yaptırdıktan bir gün sonra hastaneye PCR testi veren Umut Ü., sonucu beklemeden karantina kuralını ihlal ederek sokağa çıktı.Otel sistemi üzerinden de 'izlenimi devam ediyor' uyarısı polis merkezine düştü. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Fiyasyon ekiplerine 'Mesaj gelmedi, bilmiyordum' dese de 4 bin 50 lira idari para cezasından kurtulamayan Umut Ü., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya alındı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

temas, koronavirüs, koronavirüsle mücadele