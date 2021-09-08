https://tr.sputniknews.com/20210908/ozan-tufan-kotu-bir-avrupa-sampiyonasi-gecirdik-bunun-etkisi-altindayiz-hl-1048705897.html

Ozan Tufan: Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, bunun etkisi altındayız hâlâ

Ozan Tufan: Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, bunun etkisi altındayız hâlâ

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Ozan Tufan, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ve bunun etkisi... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T00:08+0300

2021-09-08T00:08+0300

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ozan tufan

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6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından TRT Spor kameralarına konuşan Ozan Tufan, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.Norveç maçının kritik olduğunu ve bu maça odaklanılması gerektiğini vurgulayan Ozan Tufan, "Söylenecek bir şey yok. Ağır ve kötü bir mağlubiyet, bunu beklemiyorduk. Bu mağlubiyette, sonradan girsem de benim de bir sorumluluğum var. İsim vermeden ilerlemek istiyorum, bu takım çok şeyler başardı. Beklenmedik yerlerde beklenmedik galibiyetler aldı. Bugün üzücü bir şey oldu. Bunu hemen unutmamız lazım. Bu maçı unutup kritik Norveç maçına odaklanmamız lazım. Genç bir kadroyuz, kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ve bunun etkisi altındayız hala. Herkesten çok özür diliyoruz" diye konuştu.

hollanda

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türkiye, hollanda, ozan tufan