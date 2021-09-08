Ozan Tufan: Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, bunun etkisi altındayız hâlâ

6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından TRT Spor kameralarına konuşan Ozan Tufan, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.Norveç maçının kritik olduğunu ve bu maça odaklanılması gerektiğini vurgulayan Ozan Tufan, "Söylenecek bir şey yok. Ağır ve kötü bir mağlubiyet, bunu beklemiyorduk. Bu mağlubiyette, sonradan girsem de benim de bir sorumluluğum var. İsim vermeden ilerlemek istiyorum, bu takım çok şeyler başardı. Beklenmedik yerlerde beklenmedik galibiyetler aldı. Bugün üzücü bir şey oldu. Bunu hemen unutmamız lazım. Bu maçı unutup kritik Norveç maçına odaklanmamız lazım. Genç bir kadroyuz, kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ve bunun etkisi altındayız hala. Herkesten çok özür diliyoruz" diye konuştu.
A Milli Futbol Takımı oyuncularından Ozan Tufan, yenilgiden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ve bunun etkisi altındayız hâlâ. Herkesten çok özür diliyoruz" dedi.
6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından TRT Spor kameralarına konuşan Ozan Tufan, ağır bir yenilgi aldıklarını belirtti.
Norveç maçının kritik olduğunu ve bu maça odaklanılması gerektiğini vurgulayan Ozan Tufan, "Söylenecek bir şey yok. Ağır ve kötü bir mağlubiyet, bunu beklemiyorduk. Bu mağlubiyette, sonradan girsem de benim de bir sorumluluğum var. İsim vermeden ilerlemek istiyorum, bu takım çok şeyler başardı. Beklenmedik yerlerde beklenmedik galibiyetler aldı. Bugün üzücü bir şey oldu. Bunu hemen unutmamız lazım. Bu maçı unutup kritik Norveç maçına odaklanmamız lazım. Genç bir kadroyuz, kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik ve bunun etkisi altındayız hala. Herkesten çok özür diliyoruz" diye konuştu.