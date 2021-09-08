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https://tr.sputniknews.com/20210908/pakistan-akimi-dogalgaz-boru-hattinin-yapimi-yakinda-baslayacak-1048708730.html
‘Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımı yakında başlayacak’
‘Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımı yakında başlayacak’
Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Rusya ve Pakistan’ın yakında ‘Pakistan Akımı’ adı verilen doğalgaz boru hattının yapımına başlayacaklarını... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T03:59+0300
2021-09-08T03:59+0300
dünya
pakistan
doğalgaz
doğalgaz boru hattı
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Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Rus medyasına açıklamasında, Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili protokolün 28 Mayıs’ta imzalandığını anımsatarak, “Ardından iki tur halinde ticari görüşmeler yapıldı. Her iki taraf kaydedilen ilerlemeden çok memnun. Ayrıntıları bilmiyorum, ama sorunların büyük kısmı çözüme kavuşturuldu. Geriye kalan sorunlar da çözüme kavuşturulunca yapımın başlama tarihi belli olacak. Buna çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.Pakistan Akımı adı verilen ve yaklaşık bin 100 kilometre uzunlukta ve yıllık kapasitesi 12.4 milyar metreküp olan Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili hükümetler arası anlaşma Rusya ve Pakistan arasında 2015 yılında imzalanmıştı. Başlarda 2018’de hizmete sunulması beklenen proje birkaç kez ertelenmişti. Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesini uygulamaya koyma fırsatını veren anlaşmayı 28 Mayıs 2021 tarihinde imzalamıştı.
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pakistan, doğalgaz, doğalgaz boru hattı

‘Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımı yakında başlayacak’

03:59 08.09.2021
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan bayrağı
Pakistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Rusya ve Pakistan’ın yakında ‘Pakistan Akımı’ adı verilen doğalgaz boru hattının yapımına başlayacaklarını belirtti.
Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Rus medyasına açıklamasında, Pakistan Akımı doğalgaz boru hattının yapımıyla ilgili protokolün 28 Mayıs’ta imzalandığını anımsatarak, “Ardından iki tur halinde ticari görüşmeler yapıldı. Her iki taraf kaydedilen ilerlemeden çok memnun. Ayrıntıları bilmiyorum, ama sorunların büyük kısmı çözüme kavuşturuldu. Geriye kalan sorunlar da çözüme kavuşturulunca yapımın başlama tarihi belli olacak. Buna çok yakın olduğumuzu söyleyebilirim” ifadesini kullandı.

Pakistan Akımı adı verilen ve yaklaşık bin 100 kilometre uzunlukta ve yıllık kapasitesi 12.4 milyar metreküp olan Kuzey-Güney doğalgaz boru hattı yapımıyla ilgili hükümetler arası anlaşma Rusya ve Pakistan arasında 2015 yılında imzalanmıştı. Başlarda 2018’de hizmete sunulması beklenen proje birkaç kez ertelenmişti.
Rusya Enerji Bakanı Nikolay Şulginov ve Pakistan’ın Moskova Büyükelçisi Şevket Ali Han, Pakistan Akımı doğalgaz boru hattı projesini uygulamaya koyma fırsatını veren anlaşmayı 28 Mayıs 2021 tarihinde imzalamıştı.
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