https://tr.sputniknews.com/20210908/papa-cezaevindeki-mahkumlara-dondurma-ismarladi-1048722820.html

Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı

Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini geçiren İtalya'nın başkenti Roma'daki mahkumlara dondurma gönderdi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T13:41+0300

2021-09-08T13:41+0300

2021-09-08T13:44+0300

yaşam

papa francis

hapishane

dondurma

iyilik

hayır

ikram

roma

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Vatikan Hayır İşleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in, Roma'daki Regina Coeli ve Rebibbia cezaevlerinde kalan mahkumlara 15 bin adet dondurma gönderdiği belirtildi.Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Papa'nın Castel Gandolfo'daki evsiz insan gruplarını akşam yemeğine çıkardığı bildirildi.57 yaşındaki Polonyalı Kardinal Konrad Krajewski, Papa Francis döneminde St. Peter's Meydanı'na evsizler için küçük tıbbi tesisler ve duşakabinler kurulduğunu ifade etti.Krajewski, yakın zamanda kurumun yoksullara ücretsiz PCR testleri ve Kovid-19 aşıları sunduğunu da sözlerine ekledi.

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papa francis, hapishane, dondurma, iyilik, hayır, ikram, roma