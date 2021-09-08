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https://tr.sputniknews.com/20210908/papa-cezaevindeki-mahkumlara-dondurma-ismarladi-1048722820.html
Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı
Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini geçiren İtalya'nın başkenti Roma'daki mahkumlara dondurma gönderdi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:41+0300
2021-09-08T13:41+0300
2021-09-08T13:44+0300
yaşam
papa francis
hapishane
dondurma
iyilik
hayır
ikram
roma
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Vatikan Hayır İşleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in, Roma'daki Regina Coeli ve Rebibbia cezaevlerinde kalan mahkumlara 15 bin adet dondurma gönderdiği belirtildi.Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Papa'nın Castel Gandolfo'daki evsiz insan gruplarını akşam yemeğine çıkardığı bildirildi.57 yaşındaki Polonyalı Kardinal Konrad Krajewski, Papa Francis döneminde St. Peter's Meydanı'na evsizler için küçük tıbbi tesisler ve duşakabinler kurulduğunu ifade etti.Krajewski, yakın zamanda kurumun yoksullara ücretsiz PCR testleri ve Kovid-19 aşıları sunduğunu da sözlerine ekledi.
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papa francis, hapishane, dondurma, iyilik, hayır, ikram, roma
Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı 13:41 08.09.2021 (güncellendi: 13:44 08.09.2021)
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihinin en sıcak yaz mevsimlerinden birini geçiren İtalya'nın başkenti Roma'daki mahkumlara dondurma gönderdi.
Vatikan Hayır İşleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in, Roma'daki Regina Coeli ve Rebibbia cezaevlerinde kalan mahkumlara 15 bin adet dondurma gönderdiği belirtildi.
Ofisten yapılan açıklamada ayrıca, Papa'nın Castel Gandolfo'daki evsiz insan gruplarını akşam yemeğine çıkardığı bildirildi.
57 yaşındaki Polonyalı Kardinal Konrad Krajewski, Papa Francis döneminde St. Peter's Meydanı'na evsizler için küçük tıbbi tesisler ve duşakabinler kurulduğunu ifade etti.
Krajewski, yakın zamanda kurumun yoksullara ücretsiz PCR testleri ve Kovid-19 aşıları sunduğunu da sözlerine ekledi.