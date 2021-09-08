Paris'te kritik gün: 2015 terör saldırıları davası başlıyor
© AFP 2021 / ALAIN JOCARDFransa'da 2015 terör saldırıları davası başlıyor
© AFP 2021 / ALAIN JOCARD
Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili dava bugün başlıyor.
Fransa'da bugün başkent Paris'te 2015'te gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin dava görülmeye başlanacak.
130 kişinin hayatını kaybettiği, 400 fazla kişinin de yaralandığı olayla ilgili 20 sanık sabah saatlerinde duruşma salonuna getirildi. Bu kişilerin arasında saldırının başlıca faili olarak gösterilen Fransa ve Fas vatandaşı Salah Abdeslam da bulunuyor. Abdeslam, saldırganlar arasında hayatta olan tek kişi. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor.
France begins marathon trial over November 2015 Paris attacks.— AFP News Agency (@AFP) September 8, 2021
The biggest trial in France's modern legal history begins on Wednesday over the November 2015 attacks on Paris that saw 130 people killed at bars, restaurants and the Bataclan concert hallhttps://t.co/7ktuTyfXFH pic.twitter.com/RTYc3zaRyD
Saldırıdan 6 yıl sonra gerçekleşecek davanın ilk duruşması öncesi ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.
#UPDATE The biggest trial in France's modern history begins on Wednesday with 20 suspects accused over the November 2015 #ParisAttacks that saw 130 people killed, with an expected nine months of hearings set to reopen still raw wounds https://t.co/7ktuTyxz4h #Bataclan pic.twitter.com/JFj9pg3iKo— AFP News Agency (@AFP) September 8, 2021
9 ay sürmesi beklenen davada 1800 davacı ve 300’den fazla avukat yer alacak. 300'den fazla mağdur ve mağdur yakınlarının da ifadelerine başvurulacak. İfade verme sürecinin 5 hafta sürmesi bekleniyor.
Duruşmaların gelecek kuşaklara bırakılmak üzere arşivde saklanmak üzere kayda alınacağı, nihai karar açıklanana kadar yayımlanmayacağı belirtildi.
Mahkemenin hükmünü en erken Mayıs 2021'de verebileceği belirtiliyor.
Paris'te 13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonuna saldırı düzenlemiş ve 90 kişi hayatını kaybetmişti. Eş zamanlı olarak ülkedeki farklı bar ve restoranlara da silahlı saldırılar düzenlenmişti. Almanya ile Fransa arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında da Stade de France futbol stadyumunda üç intihar bombacısı kendilerini havaya uçurmuştu. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.