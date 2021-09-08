https://tr.sputniknews.com/20210908/pariste-kritik-gun-2015--teror-saldirilari-davasi-basliyor-1048723694.html

Paris'te kritik gün: 2015 terör saldırıları davası başlıyor

Paris'te kritik gün: 2015 terör saldırıları davası başlıyor

Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarıyla ilgili dava bugün başlıyor. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:13+0300

2021-09-08T14:13+0300

2021-09-08T14:13+0300

fransa

paris

saldırı

dava

terör saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048723667_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b95309a380d3935a6a542d631a41900.jpg

Fransa'da bugün başkent Paris'te 2015'te gerçekleşen terör saldırılarına ilişkin dava görülmeye başlanacak. 130 kişinin hayatını kaybettiği, 400 fazla kişinin de yaralandığı olayla ilgili 20 sanık sabah saatlerinde duruşma salonuna getirildi. Bu kişilerin arasında saldırının başlıca faili olarak gösterilen Fransa ve Fas vatandaşı Salah Abdeslam da bulunuyor. Abdeslam, saldırganlar arasında hayatta olan tek kişi. Savcılık 12 sanık hakkında ömür boyu hapis cezası talep ediyor.Saldırıdan 6 yıl sonra gerçekleşecek davanın ilk duruşması öncesi ülkede güvenlik önlemleri artırıldı.9 ay sürmesi beklenen davada 1800 davacı ve 300’den fazla avukat yer alacak. 300'den fazla mağdur ve mağdur yakınlarının da ifadelerine başvurulacak. İfade verme sürecinin 5 hafta sürmesi bekleniyor. Duruşmaların gelecek kuşaklara bırakılmak üzere arşivde saklanmak üzere kayda alınacağı, nihai karar açıklanana kadar yayımlanmayacağı belirtildi. Mahkemenin hükmünü en erken Mayıs 2021'de verebileceği belirtiliyor.Paris'te 13 Kasım 2015'te Bataclan konser salonuna saldırı düzenlemiş ve 90 kişi hayatını kaybetmişti. Eş zamanlı olarak ülkedeki farklı bar ve restoranlara da silahlı saldırılar düzenlenmişti. Almanya ile Fransa arasında oynanan futbol karşılaşması sırasında da Stade de France futbol stadyumunda üç intihar bombacısı kendilerini havaya uçurmuştu. Saldırıları IŞİD üstlenmişti.

fransa

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fransa, paris, saldırı, dava, terör saldırısı