https://tr.sputniknews.com/20210908/pasinyan-ankara-ile-iliskilerin-normallestirilmesi-konusunda-diyalog-baslatmaya-haziriz-1048730106.html

Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız

Paşinyan: Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda diyalog başlatmaya hazırız

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, bölgesel iletişimin tümüyle açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyaloga... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:03+0300

2021-09-08T16:03+0300

2021-09-08T16:03+0300

rusya

ermenistan

türkiye

nikol paşinyan

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, hükümetin bugünkü oturumunda bölgedeki tüm iletişim hatlarının açılması gerektiğini, ayrıca ikili ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda Türkiye ile diyalog başlatmaya hazır olduğunu ifade etti.'Rusya ve İran ile demiryolu bağlantısı kurmasının Ermenistan için son derece önemli'Paşinyan, “Komşu ülkelerle ilişkilerin derinleştirilmesi veya normalleştirilmesi, Ermenistan hükümetinin dış gündeminin önemli bir alanıdır. Geçenlerde İran'ı ziyaret ettim, bugün Gürcistan'a gideceğim. İran ve Gürcistan ile yapılan görüşmelerin gündeminde bölgesel iletişimin geliştirilmesi önemli rol oynuyor. Bu bağlamda İran sınırımızı Gürcistan sınırımıza bağlayan Kuzey-Güney projesine önem veriyorum” diye konuştu.‘Rusya ve İran ile demiryolu bağlantısı kurmasının Ermenistan için son derece önemli’ olduğuna dikkat çeken Paşinyan, sözlerini şöyle sürdürdü:“Bu sorunun çözülmesi adına Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan üçlü komisyonu, iletişimin açılması konusunu görüşüyor. Somut sonuçlara ulaşmak için çaba sarf etme konusunda kararlıyız. Azerbaycan'ın da Nahçıvan'la bağlantı kurmayı beklediğinin bilincindeyiz. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlığı çerçevesinde Azerbaycan ile barış sürecini yeniden tesis etmeye kararlıyız. Azerbaycan ile sınır çizme ve belirleme sürecini önemsiyorum ve bunun için gerekli koşulları oluşturmak amacıyla çalışmaya devam ediyoruz. Azerbaycan'dan tüm savaş esirlerinin, rehinelerin ve diğer tutukluların iade sürecini en kısa sürede tamamlamayı umuyoruz.”'Türkiye ile görüşmeye hazırız'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu yakınlarda kamuoyu önünde Ermenistan ile ilişkiler konusuna değindiğine dikkat çeken Paşinyan, “Onun bu açıklamalarında, ilişkilerin normalleştirilmesi ve Ermenistan-Türkiye arasındaki demiryollarının ve karayollarının devreye alınması konularında görüşme olanağı görüyoruz. Yukarıda söylenenler açısından daha geniş bir bağlam kazanabilecek böyle bir görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı.'Rusya ve diğer ülkeler sürece yardımcı olmaya hazır'“Bölgemizin batıyla doğuyu, kuzeyle güneyi birbirine bağlayan bir kavşak haline dönüşmesi söz konusu” diyen Paşinyan, şöyle devam etti:“Rusya'nın bu sürece yardımcı olmaya hazır olduğunu açıkça ifade ettiğini belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Avrupa Birliği (AB), Fransa, ABD de bu süreçle ilgileniyor. Bölgesel iletişim hatlarının geliştirilmesine Hindistan ve Çin de ilgi duyuyor.”Bölgedeki barış ve istikrarın Ermenistan tarafının uzun vadeli stratejisi olduğunu kaydeden Paşinyan, “Kendimizi, bu görevi yerine getirmenin sorumlusu olarak görüyoruz. Ermenistan bu yönde çaba sarf etmeye hazır” diye konuştu.Paşinyan daha önce bölgesel barış bağlamında Türkiye'den olumlu sinyaller aldığını, Erdoğan ise uzlaşmaya yönelik açıklamalarının ardından Ermenistan ile ilişkileri kademeli olarak normalleştirmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

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rusya, ermenistan, türkiye, nikol paşinyan