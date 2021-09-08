https://tr.sputniknews.com/20210908/pinar-gultekinin-ailesinin-avukati-cinayet-sadece-metin-avcinin-uzerine-yikilip-ortulecekti-1048706015.html

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Cinayet sadece Metin Avcı'nın üzerine yıkılıp, örtülecekti

Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı: Cinayet sadece Metin Avcı'nın üzerine yıkılıp, örtülecekti

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından boğularak öldürülüp, cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili 4 kişinin daha yargılanması kararının... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T00:14+0300

2021-09-08T00:14+0300

2021-09-08T00:16+0300

türkiye

kadın cinayeti

pınar gültekin

cemal metin avcı

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. 5 gün sonra yapılan soruşturmanın ardından Pınar'ın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı ise 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit edilince tutuklandı. Geçen 15 Şubat'taki duruşmada, Mertcan Avcı imza atma yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi.Davaya ilişkin dün yeni bir gelişme yaşandı. Avcı'nın annesi Ayten ve babası Selim Avcı ile Şükrü Gökhan Orhan ve boşandığı eşi Eda Karagün hakkında cinayetten sonra olay yerine giderek delilleri gizlemeye çalıştıkları suçlamasıyla iddianame hazırlandı.'Başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini biliyorduk'Hazırlanan iddianameyle davada sanık sayısı 6'ya çıktı. Yeni gelişmeye ilişkin detayları anlatan avukat Rezan Epözdemir "Soruşturmanın başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini, başkaca faillerin de olduğunu, suç delillerin gizleyen, yok eden, değiştiren başka faillerin de olduğunu düşünüyorduk. Biz insanın insan olma vasfına aykırı, hunharca, vahşice bir cinayetin tek başına işlenemeyeceğini düşünüyorduk. Soruşturmanın genişletilmesine ilişkin biraz önce bahsettiğim taleplerle birlikte savcılık anne, baba, eski eş ve ortağının da ifadelerini aldı. Fakat hepsi ne hikmetse Cemal Metin Avcı'nın gözaltına alındığı gün cinayet mahalline gitmişti. Hepsinin ifadeleri benzerdi. Birisi 'satmak için bağ evine gittik', bir ifadede 'tadilat amacıyla gittik' deniyor" diye konuştu.'Cinayet sadece Metin Avcı'nın üzerine yıkılıp, örtülecekti'Epözdemir Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamaya şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20210906/cumhuriyet-bassavciligindan-pinar-gultekin-cinayetinde-karar-1048668221.html

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kadın cinayeti, pınar gültekin, cemal metin avcı