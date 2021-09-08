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Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen bir kadın hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T02:37+0300
2021-09-08T02:43+0300
yaşam
eskişehir
porsuk
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Kurtuluş Mahallesi Porsuk Boyu Sokak'ta Porsuk Çayı’na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı'nın ahberine göre itfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı’na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can’ın cansız bedeni çıkarıldı. Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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eskişehir, porsuk, düşmek

Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı

02:37 08.09.2021 (güncellendi: 02:43 08.09.2021)
© İHAPorsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA
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Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen bir kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi Porsuk Boyu Sokak'ta Porsuk Çayı’na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı'nın ahberine göre itfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı’na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can’ın cansız bedeni çıkarıldı.
Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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