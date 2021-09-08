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https://tr.sputniknews.com/20210908/porsuk-cayina-dusen-kadinin-cansiz-bedenine-ulasildi---------1048708167.html
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen bir kadın hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T02:37+0300
2021-09-08T02:37+0300
2021-09-08T02:43+0300
yaşam
eskişehir
porsuk
düşmek
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Kurtuluş Mahallesi Porsuk Boyu Sokak'ta Porsuk Çayı’na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı'nın ahberine göre itfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı’na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can’ın cansız bedeni çıkarıldı. Sudan çıkarılan yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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eskişehir, porsuk, düşmek
Porsuk Çayı’na düşen kadının cansız bedenine ulaşıldı 02:37 08.09.2021 (güncellendi: 02:43 08.09.2021)
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen bir kadın hayatını kaybetti.
Kurtuluş Mahallesi Porsuk Boyu Sokak'ta
Porsuk Çayı’na bir kadının suya düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı'nın ahberine göre itfaiyenin dalgıç ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen çalışma sonucu Porsuk Çayı’na düşen 72 yaşındaki Ümmügül Can’ın
cansız bedeni çıkarıldı. Sudan çıkarılan
yaşlı kadının cansız bedeni sağlık ekiplerinin kontrolleri sonrası otopsisi yapılmak üzere
Yunus Emre Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.