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https://tr.sputniknews.com/20210908/putin-olimpiyat-sporcularimizin-performanslari-rusyanin-bir-spor-gucu-oldugunu-kanitladi-1048735252.html
Putin: Olimpiyat sporcularımızın performansları Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladı
Putin: Olimpiyat sporcularımızın performansları Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Olimpiyat ve Paralimpik sporcularının Tokyo'daki performansları ve zaferlerinin Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladığını... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:45+0300
2021-09-08T17:47+0300
dünya
spor
rusya
vladimir putin
olimpiyatlar
rusya olimpiyat komitesi (roc)
açıklama
2020 tokyo olimpiyatları
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Bir Spor Gücüdür' forumu katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmasında, Rus Olimpiyat ve Paralimpik sporcularının Tokyo'daki performansları ve parlak zaferlerinin Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladığını belirtti.Putin, “Olimpiyat ve Paralimpik sporcularımızın Tokyo'daki parlak zaferleri, başarılı ve unutulmaz performansları bir kez daha Rusya’nın gerçekten bir spor gücü olduğunu güçlü bir şekilde kanıtladı. Sporcularımız, ülkemizin övündüğü geleneklerini layıkıyla sürdürmekte ve düzenlediğimiz uluslararası müsabakaların konukları her zaman ülkemizin yüksek organizasyon standartlarına ve misafirperverlik atmosferine dikkat çekmektedirler” dedi.Putin, ülke nüfusunun en az yüzde 70’inin sistematik olarak spor ve beden eğitimi ile uğraşmaları için 2030 yılına kadar gerekli tüm koşulların sağlanmasının öncelikli görevleri arasında olduğuna vurgu yaparak, “Elbette burada çocuklara ve gençlere özel önem vereceğiz. Bu yaştaki spor faaliyetleri, sağlıklı alışkanlıkların edinilmesine ve önemli ahlaki değerlerin yerleşmesine yardımcı olur, Bu tür faaliyetler için imkanlar tüm ülkede mümkün olduğunca erişilebilir olmalıdır” ifadelerini kullandı.Tokyo Olimpiyatları'nda ABD, Çin, Japonya ve İngiltere’nin ardından beşinci sırayı alan Rusya, 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz olmak üzere 71 madalya kazanırken, Paralimpik oyunlarda ise Çin, İngiltere ve ABD’nin ardından dördüncü olarak, 36’sı altın, 33’ü gümüş ve 49’u bronz olmak üzere 118 madalyanın sahibi oldu.
https://tr.sputniknews.com/20210810/rusyaya-donen-olimpiyat-sporculari-kizil-meydanda-solenle-karsilandi-1047203193.html
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spor, rusya, vladimir putin, olimpiyatlar, rusya olimpiyat komitesi (roc), açıklama, 2020 tokyo olimpiyatları

Putin: Olimpiyat sporcularımızın performansları Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladı

17:45 08.09.2021 (güncellendi: 17:47 08.09.2021)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus Olimpiyat ve Paralimpik sporcularının Tokyo'daki performansları ve zaferlerinin Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Rusya Bir Spor Gücüdür' forumu katılımcılarına hitaben yaptığı konuşmasında, Rus Olimpiyat ve Paralimpik sporcularının Tokyo'daki performansları ve parlak zaferlerinin Rusya'nın bir spor gücü olduğunu kanıtladığını belirtti.
Putin, “Olimpiyat ve Paralimpik sporcularımızın Tokyo'daki parlak zaferleri, başarılı ve unutulmaz performansları bir kez daha Rusya’nın gerçekten bir spor gücü olduğunu güçlü bir şekilde kanıtladı. Sporcularımız, ülkemizin övündüğü geleneklerini layıkıyla sürdürmekte ve düzenlediğimiz uluslararası müsabakaların konukları her zaman ülkemizin yüksek organizasyon standartlarına ve misafirperverlik atmosferine dikkat çekmektedirler” dedi.
Putin, ülke nüfusunun en az yüzde 70’inin sistematik olarak spor ve beden eğitimi ile uğraşmaları için 2030 yılına kadar gerekli tüm koşulların sağlanmasının öncelikli görevleri arasında olduğuna vurgu yaparak, “Elbette burada çocuklara ve gençlere özel önem vereceğiz. Bu yaştaki spor faaliyetleri, sağlıklı alışkanlıkların edinilmesine ve önemli ahlaki değerlerin yerleşmesine yardımcı olur, Bu tür faaliyetler için imkanlar tüm ülkede mümkün olduğunca erişilebilir olmalıdır” ifadelerini kullandı.
Tokyo Olimpiyatları'nda ABD, Çin, Japonya ve İngiltere’nin ardından beşinci sırayı alan Rusya, 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz olmak üzere 71 madalya kazanırken, Paralimpik oyunlarda ise Çin, İngiltere ve ABD’nin ardından dördüncü olarak, 36’sı altın, 33’ü gümüş ve 49’u bronz olmak üzere 118 madalyanın sahibi oldu.
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Rusya’ya dönen olimpiyat sporcuları Kızıl Meydan’da şölenle karşılandı
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