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Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüyle alt yapılarda çalışan teknik adamları kastettiğini söyledi. Dilmen, "Ne dediğimi... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:12+0300
2021-09-08T13:12+0300
yaşam
spor
türkiye a milli futbol takımı
rıdvan dilmen
asgari ücret
para
fiyat
twitter
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında 6-1 kaybettiği maç sonrası sarf ettiği "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüne açıklık getirdi.Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bu ifadeye açıklık getiren Dilmen, "Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)" dedi. Dilmen, şöyle devam etti:"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim. 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum.Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı, olmaz da. Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse ki Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun. Rabbim de inşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla."
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spor, türkiye a milli futbol takımı, rıdvan dilmen, asgari ücret, para, fiyat, twitter

Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi

13:12 08.09.2021
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüyle alt yapılarda çalışan teknik adamları kastettiğini söyledi. Dilmen, "Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum" dedi.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda karşısında 6-1 kaybettiği maç sonrası sarf ettiği "8 bin liraya çalışan insanlar var" sözüne açıklık getirdi.
Kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla bu ifadeye açıklık getiren Dilmen, "Benim dün akşam milli maç sonunda yaptığım yorumun saçma sapan yere çekildiğini şaşkınla okudum. Ülkemizde milyonlarca asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız var (tabii ki bekar, evli, çocuklu farklı olmak üzere)" dedi. Dilmen, şöyle devam etti:
"Ne kadar aldıklarını bilecek kadar insanımıza saygı gösterebilecek kadar milli bir kişiyim. 8 bin lira konusu alt yapılarda çalışan teknik adamlar için kullandığım cümleydi. Ne dediğimi gayet iyi bildikleri halde manipüle edildiği için açıklama yapma gereksinimi duydum.
Şenol Güneş dahil hayatımda kimsenin kazandığı para benim gündemimde olmadı, olmaz da. Allah herkese önce sağlık, sonra istediği kadar para versin, helalse ki Şenol hocanın kazandığı anasının ak sütü gibi helal olsun. Rabbim de inşallah asgari ücretin 8 bin lira olduğu günleri görmek nasip etsin. Herkese sevgi, saygılarımla."
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