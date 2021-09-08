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https://tr.sputniknews.com/20210908/ridvan-dilmen-ben-hicbir-parayi-kucumsemem-8-bin-liraya-calisan-insanlar-var-1048711771.html
Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem, 8 bin liraya çalışan insanlar var
Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem, 8 bin liraya çalışan insanlar var
Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken ""Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T08:55+0300
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türkiye
rıdvan dilmen
a milli futbol takımı
asgari ücret
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TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi. Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı.
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rıdvan dilmen, a milli futbol takımı, asgari ücret

Rıdvan Dilmen: Ben hiçbir parayı küçümsemem, 8 bin liraya çalışan insanlar var

08:55 08.09.2021 (güncellendi: 08:56 08.09.2021)
© Fotoğraf : YouTubeRıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : YouTube
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Spor Yorumcusu Rıdvan Dilmen, Türkiye-Hollanda maçını yorumlarken ""Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" dedi.
TRT'de spor yorumculuğu yapan Rıdvan Dilmen, dün oynanan ve Türkiye'nin 6-1 kaybettiği Hollanda maçını yorumlarken, verilen ücretlere dair tartışmalarla ilgili olarak "Ben hiçbir parayı küçümsemem" dedi.
Dilmen, "Ben hiçbir parayı küçümsemem. Bugün asgari ücretle çalışan milyonlarca insan var. 8 bin liraya çalışan insanlar var" ifadelerini kullandı.
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