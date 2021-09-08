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https://tr.sputniknews.com/20210908/rogozin-ve-musk-arasinda-cay-muhabbeti-1048707155.html
Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'
Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in sahibi Elon Musk’ı çaya davet etti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T01:25+0300
2021-09-08T01:25+0300
yaşam
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Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, CNN televizyonuna röportajı sırasında, Elon Musk’ı Rusya’ya davet ederek, “Çayı demlemeye koydum” dedi.Rogozin’in açıklamasına hemen yanıt veren SpeceX sahibi Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, davet için teşekkür ederek, Roscosmos Başkanı’na hangi çayı sevdiğini sordu.Rogozin de Twitter üzerinden yanıt vererek, “Gelin ninemin sevdiği Hint çayı ile başlayalım” diye yazdı ve Rusya’da meşhur olan “Tri drujnıh slova” (Üç dost fil) marka Hint çayının fotoğrafını paylaştı.Daha önce Roscosmos Başkanı Rogozin, ABD’li işadamları Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’ı, Soyuz MS-19 uzay aracının fırlatılacağı 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’na davet etmişti.
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elon musk, roscosmos

Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'

01:25 08.09.2021
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Matt Rourke
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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in sahibi Elon Musk’ı çaya davet etti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, CNN televizyonuna röportajı sırasında, Elon Musk’ı Rusya’ya davet ederek, “Çayı demlemeye koydum” dedi.
Rogozin’in açıklamasına hemen yanıt veren SpeceX sahibi Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, davet için teşekkür ederek, Roscosmos Başkanı’na hangi çayı sevdiğini sordu.
Rogozin de Twitter üzerinden yanıt vererek, “Gelin ninemin sevdiği Hint çayı ile başlayalım” diye yazdı ve Rusya’da meşhur olan “Tri drujnıh slova” (Üç dost fil) marka Hint çayının fotoğrafını paylaştı.
Daha önce Roscosmos Başkanı Rogozin, ABD’li işadamları Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’ı, Soyuz MS-19 uzay aracının fırlatılacağı 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’na davet etmişti.
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