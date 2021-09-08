Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, CNN televizyonuna röportajı sırasında, Elon Musk’ı Rusya’ya davet ederek, “Çayı demlemeye koydum” dedi.Rogozin’in açıklamasına hemen yanıt veren SpeceX sahibi Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, davet için teşekkür ederek, Roscosmos Başkanı’na hangi çayı sevdiğini sordu.Rogozin de Twitter üzerinden yanıt vererek, “Gelin ninemin sevdiği Hint çayı ile başlayalım” diye yazdı ve Rusya’da meşhur olan “Tri drujnıh slova” (Üç dost fil) marka Hint çayının fotoğrafını paylaştı.Daha önce Roscosmos Başkanı Rogozin, ABD’li işadamları Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’ı, Soyuz MS-19 uzay aracının fırlatılacağı 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’na davet etmişti.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Rogozin, ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX’in sahibi Elon Musk’ı çaya davet etti.
Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, CNN televizyonuna röportajı sırasında, Elon Musk’ı Rusya’ya davet ederek, “Çayı demlemeye koydum” dedi.
Rogozin’in açıklamasına hemen yanıt veren SpeceX sahibi Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, davet için teşekkür ederek, Roscosmos Başkanı’na hangi çayı sevdiğini sordu.
Rogozin de Twitter üzerinden yanıt vererek, “Gelin ninemin sevdiği Hint çayı ile başlayalım” diye yazdı ve Rusya’da meşhur olan “Tri drujnıh slova” (Üç dost fil) marka Hint çayının fotoğrafını paylaştı.
Daha önce Roscosmos Başkanı Rogozin, ABD’li işadamları Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson’ı, Soyuz MS-19 uzay aracının fırlatılacağı 5 Ekim’de Baykonur İstasyonu’na davet etmişti.