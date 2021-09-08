https://tr.sputniknews.com/20210908/rus-aluminyum-sirketi-rusal-personelini-gineden-tahliye-etmeye-hazir-1048709636.html

Rus alüminyum şirketi Rusal, personelini Gine'den tahliye etmeye hazır

Rus alüminyum şirketi Rusal, personelini Gine'den tahliye etmeye hazır

Dünyanın en büyük alüminyum ve alümina üreticilerinden biri olan Rus şirketi Rusal’ın personelini Gine’den tahliye etmeye hazır olduğu belirtildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T05:34+0300

2021-09-08T05:34+0300

2021-09-08T05:34+0300

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Şirketten yapılan açıklamada, Rusal’ın şu anda Gine'deki Rus Büyükelçiliği ile yakın temas halinde olduğu ve bu ülkedeki siyasi istikrarsızlığın daha da artması durumunda Rus personelini tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.Açıklamada ayrıca şirketin, çalışanlarının güvenliğinin yanı sıra, üretim süreçlerinin güvenliği ve sürekliliğini sağlamaya odaklandığına vurgu yapıldı.Alüminyum endüstrisinden bir kaynak, Gine'deki durumun kötüleşmesi durumunda Rusal'ın alüminyum üretiminin üçte birini potansiyel olarak kaybedebileceğini ve diğer sahaların verimli olmaması nedeniyle bu kayıpları telafi edecek başka alternatiflerin bulunmadığını söyledi.Gine ordusu, 5 Eylül'de ülke yönetimine el koyması ve Cumhurbaşkanı Alpha Conde'yi tutuklamasının ardından sınırların kapatıldığı, hükümet ve parlamentonun feshedildiği, anayasanın askıya alındığı ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu. Daha sonra askeri darbe liderleri, madenciler için sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı ve deniz ihracatının yeniden başlatıldığını açıklayarak madencilik şirketlerine çalışmalarına devam etme çağrısı yapmıştı.

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