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Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve TV sunucusu Dmitriy Kiselev’un koronavirüs teşhisi ile hastaneye... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T05:53+0300
2021-09-08T05:53+0300
koronavirüs
rusya
dmitriy kiselev
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve Rossiya 1 televizyonunda Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programını sunan Dmitriy Kiselev, Sputnik’e demecinde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını, fakat şu anda durumunun iyiye gittiğini söyledi.Kiselev, “38'in üzerinde yüksek ateşim vardı, hastaneye kaldırıldım, fakat tedavi iyi sonuç verdi, şimdi ateşim normalleşmiş durumda, bu tedaviye verilen olumlu yanıt. İleriye dönük öngörüler iyimser” diye konuştu.Mash Telegram kanalının verdiği bilgiye göre Kiselev hastalığı orta-ağır durumda geçiriyor. Çift taraflı zatürreye yakalanan hastanın akciğer hasarı yüzde 25-50 olarak değerlendiriliyor.
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rusya, dmitriy kiselev

Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

05:53 08.09.2021
© Sputnik / Aleksey SukhorukovRusya- Ambulans
Rusya- Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
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Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve TV sunucusu Dmitriy Kiselev’un koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı, fakat şu anda durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve Rossiya 1 televizyonunda Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programını sunan Dmitriy Kiselev, Sputnik’e demecinde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını, fakat şu anda durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Kiselev, “38'in üzerinde yüksek ateşim vardı, hastaneye kaldırıldım, fakat tedavi iyi sonuç verdi, şimdi ateşim normalleşmiş durumda, bu tedaviye verilen olumlu yanıt. İleriye dönük öngörüler iyimser” diye konuştu.

Mash Telegram kanalının verdiği bilgiye göre Kiselev hastalığı orta-ağır durumda geçiriyor. Çift taraflı zatürreye yakalanan hastanın akciğer hasarı yüzde 25-50 olarak değerlendiriliyor.
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