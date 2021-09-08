https://tr.sputniknews.com/20210908/rus-tv-sunucusu-kiselev-koronavirus-nedeniyle-hastaneye-kaldirildi-1048709844.html

Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Rus TV sunucusu Kiselev, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve TV sunucusu Dmitriy Kiselev’un koronavirüs teşhisi ile hastaneye... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T05:53+0300

2021-09-08T05:53+0300

2021-09-08T05:53+0300

koronavirüs

rusya

dmitriy kiselev

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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı Genel Müdürü ve Rossiya 1 televizyonunda Vesti Nedeli (Haftanın Haberleri) programını sunan Dmitriy Kiselev, Sputnik’e demecinde koronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırıldığını, fakat şu anda durumunun iyiye gittiğini söyledi.Kiselev, “38'in üzerinde yüksek ateşim vardı, hastaneye kaldırıldım, fakat tedavi iyi sonuç verdi, şimdi ateşim normalleşmiş durumda, bu tedaviye verilen olumlu yanıt. İleriye dönük öngörüler iyimser” diye konuştu.Mash Telegram kanalının verdiği bilgiye göre Kiselev hastalığı orta-ağır durumda geçiriyor. Çift taraflı zatürreye yakalanan hastanın akciğer hasarı yüzde 25-50 olarak değerlendiriliyor.

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rusya, dmitriy kiselev