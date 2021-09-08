https://tr.sputniknews.com/20210908/rusya-acil-durumlar-bakani-zinicevin-olumu-ile-ilgili-ayrintilar-belli-oldu-1048742880.html

Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev’in ölümü ile ilgili ayrıntılar belli oldu

Rusya Acil Durumlar Bakanı Ziniçev’in ölümü ile ilgili ayrıntılar belli oldu

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, Kuzey Kutup Bölgesi’de düzenlenen bir tatbikat sırasında, ünlü film yapımcısı Aleksandr Melnik’in hayatını... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T23:36+0300

2021-09-08T23:36+0300

2021-09-08T23:36+0300

rusya

yevgeniy ziniçev

dünya

vladimir putin

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

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Bugün sabah saatlerinde Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in, Kuzey Kutup Bölgesi’de düzenlenen bir tatbikat sırasında ünlü film yapımcısı ve yönetmen Aleksandr Melnik’in hayatını kurtarmaya çalışırken, onunla birlikte trajik bir şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.Olayın ayrıntılarını araştıran Sputnik, Kuzey Kutup bölgesinde düzenlenen tatbikatın ilk kez Arktik koşularında aşırı soğuk havada yapıldığını, kurtarıcıların çalışmasının bizzat Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev tarafından denetlendiğini belirledi.Uluslararası nitelik taşıyan tatbikatı gözlemlemek üzere Finlandiya, Danimarka, ABD, Kanada ve Norveç dahil olmak üzere 20 ülkeden 50 delege, ayrıca Uluslararası Sivil Savunma Örgütü ve Dünya Vahşi Yaşam Fonu’ndan temsilciler etkinliğe katıldı.Hayat kurtarmak için suya atladıTatbikat dün başladı, bugünse Rusya, Acil Durumlar Bakanı Ziniçev’in ‘görev sırasında birinin hayatını kurtarırken trajik bir şekilde öldüğü’ açıklamasıyla sarsıldı.Her şey bir anda olup bitti. Acil Durumlar Bakanlığı’nın verilerine göre yönetmen Aleksandr Melnik, Kuzey Kutbu ve Kuzey Denizi Rotası'nın gelişimi üzerine çekmeye hazırlandığı yeni film için yer seçmek amacıyla tatbikata katılmıştı. Melnik’in bulunduğu kayadan suya düştüğü zaman Ziniçev yakınındaydı.İnsanlar adınaZiniçev hiç tereddüt etmeden düşen Melnik’in peşinden suya atladı. Olayın görgü tanıklarına göre suya atlamak isteyen Ziniçev, bir kaya çıkıntısına çarptı.Ağır yaralanan Ziniçev ve Melnik, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Uçak mürettebatı hastaneden tüm hazırlıkları yapmasını istese de iki yaralı da hastaneye ulaştıtılamadan öldü.Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Andrey Guroviç, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “Bir saniye bile düşünmeden bir bakan değil, kahramanca bir eylem gerçekleştirerek kurtarıcı gibi davrandı. Bütün hayatı boyunca da böyle yaşadı” açıklamasını yaptı.Ziniçev kimdir?Ziniçev, Kuzey Filosu’nda yaptığı askerlik hizmetinden sonra Devlet Güvenlik Komitesi’nde (KGB), ardından Federal Koruma Servisi’nde (FSO) görev alarak üst düzey devlet adamlarının güvenliğini sağladı. Kariyerinin o dönemi ile ilgili pek fazla bilgi bulunmayan Ziniçev, ekranlarda Vladimir Putin ile birlikte görünüyordu.Daha sonra Federal Güvenlik Servisi (FSB) Terörle Mücadele İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev alan Ziniçev, 2015’ten itibaren ise güvenlik bakımından en kritik bölgelerden biri olan Kaliningrad bölgesinde FSB’nin başına geçti.Mayıs 2018’de ise Rusya Acil Durumlar Bakanı olarak atandı.‘Büyük bir kayıp’Hükümet üyeleri arasında koltukta en az oturan kişiler olan, ‘baş kurtarıcı’ olarak bilinen acil durumlar bakanları sürekli olarak olay yerlerini tetkik etmek üzere ilgili noktalara gidiyor. Ziniçev daha birkaç hafta önce Takutistan’da meydana gelen orman yangınları söndürme çalışmalarının başındaydı, öncesinde de çeşitli afetlerle ilgili hazırlık çalışmalarını yönetti.Aynı zamanda ‘kağıt işlerini’ de ihmal etmeyen bakan, başında bulunduğu kurumun çalışmalarını daha etkin hale getirmek için kapsamlı yapısal reform gerçekleştirdi. Değişiklikler sıradan kurtarma ekiplerini de kapsadı, itfaiye birimleri düzenli olarak yeni teçhizat ve araçlar ile donatıldı.55 yaşındaki Ziniçev’in ölüm haberi herkesi derinden sarstı. Modern Rusya tarihinde ilk kez bu seviyedeki bir devlet yetkilisi kaza kurbanı oldu. Ziniçev evli ve bir erkek çocuk sahibiydi.Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Benim için onarılamaz kişisel kayıp’ vurgusuyla Ziniçev’in yakınlarına taziye telgrafı yolladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Devlet Başkanı Putin Yevgeniy Ziniçev’in trajik ölümüyle ilgili olarak derinden başsağlığı dileklerini iletiyor. Birlikte çalıştıkları onca yıl oluşan bir bağ söz konusu. Bu büyük bir kayıp” açıklamasında bulundu.Diğer devletlerin başkanları tarafından da iyi bilinen Ziniçev’in trajik ölümü nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten ilk liderlerden biri, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic oldu:“Hayatını en zor durumlarda başkalarını kurtarmaya adayan Bakan Yevgeniy Ziniçev'in trajik ölüm haberinden derin üzüntü duydum. Rus hükümetine, Bakan Ziniçev'in ailesi, meslektaşları ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi iletiyorum.”Sputnik ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Telegram kanalından şu ifadeleri paylaştı:Mesai arkadaşları ise Ziniçev’i kendini davasına adamış olan bir kişi, profesyonel ve gerçek bir subay olarak tanıdıklarını ifade etti.

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rusya, yevgeniy ziniçev, vladimir putin, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)