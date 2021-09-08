https://tr.sputniknews.com/20210908/rusyada-binada-patlama-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1048724556.html

Rusya’da binada patlama: İki kişi hayatını kaybetti

Rusya’da binada patlama: İki kişi hayatını kaybetti

Rusya’nın Moskova bölgesindeki Noginsk kentinde bulunan bir konut binasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:28+0300

2021-09-08T14:28+0300

2021-09-08T14:28+0300

rusya

patlama

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Moskova bölgesindeki Noginsk kentinde dokuz katlı bir konut binasında patlama meydana geldi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’na göre patlama nedeniyle ikinci, üçüncü ve dördüncü katların duvarları çöktü. Olay yerinden bir kaynak Rus basınına yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.Kaynağa göre ikisi çocuk sekiz kişi de yaralandı.Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kaynak da doktorların iki yaralıyı hayata döndüremediğini ifade etti.Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, gazetecilere yaptığı açıklamada altı yetişkinin hastaneye kaldırıldığını, iki yaralı çocuğun da ayakta tedavi gördüğünü söyledi.Moskova Bölgesi Vali Yardımcısı Yevgeniy Hromuşin, Rossiya-24’e yaptığı açıklamada olayın gaz patlamasından kaynaklanması olasılığı üzerinde duruluyor. Soruşturma Komitesi hizmet güvenliğinin sağlanıp sağlanmadığı ile ilgili soruşturma başlattı.

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rusya, patlama