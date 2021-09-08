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Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası
Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası
Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ı usulsüz reklam gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble (22.8 bin TL) para cezasına... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T01:15+0300
2021-09-08T01:20+0300
dünya
google
rusya
ceza
reklam
para cezası
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FAS Moskova İdaresi resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Google’ın usulsüz reklam yayınladığı gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble para cezasına çarptırıldığı, Amerikan şirketin bu yıl içinde daha önce kesilen 800 bin ruble (91.2 bin TL) tutarındaki cezaları ödediği ifade edildi.Google’ın geçen mayıs ayında Google AdWords sisteminde Rusya’da lisansı olmaksızın faaliyette olan bir finans şirketinin reklamını yayınlayarak yasaları ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “Reklam mevzuatının ihlali nedeniyle Google, 200 bin ruble idari para cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.Bunun Google’ın reklam mevzuatının ihlali nedeniyle bu yıl içinde çarptırıldığı beşinci idari ceza olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle finansal hizmetler söz konusu olduğu ve vatandaşların refahını doğrudan etkileyebileceği zaman lisansı olmadan faaliyet gösteren kuruluşların reklamlarıyla ilgili şikayetleri oldukça ciddiye alıyoruz” denildi.
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google, rusya, ceza, reklam, para cezası

Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası

01:15 08.09.2021 (güncellendi: 01:20 08.09.2021)
© REUTERS / Dado RuvicGoogle - logo
Google - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ı usulsüz reklam gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble (22.8 bin TL) para cezasına çarptırdı.
FAS Moskova İdaresi resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Google’ın usulsüz reklam yayınladığı gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble para cezasına çarptırıldığı, Amerikan şirketin bu yıl içinde daha önce kesilen 800 bin ruble (91.2 bin TL) tutarındaki cezaları ödediği ifade edildi.
Google’ın geçen mayıs ayında Google AdWords sisteminde Rusya’da lisansı olmaksızın faaliyette olan bir finans şirketinin reklamını yayınlayarak yasaları ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “Reklam mevzuatının ihlali nedeniyle Google, 200 bin ruble idari para cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.
Bunun Google’ın reklam mevzuatının ihlali nedeniyle bu yıl içinde çarptırıldığı beşinci idari ceza olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle finansal hizmetler söz konusu olduğu ve vatandaşların refahını doğrudan etkileyebileceği zaman lisansı olmadan faaliyet gösteren kuruluşların reklamlarıyla ilgili şikayetleri oldukça ciddiye alıyoruz” denildi.
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