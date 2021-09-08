https://tr.sputniknews.com/20210908/rusyadan-googlea-usulsuz-reklam-nedeniyle-para-cezasi-1048707034.html

Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası

Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası

Rusya Federal Anti-Tekel Servisi (FAS), ABD merkezli teknoloji şirketi Google'ı usulsüz reklam gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble (22.8 bin TL) para cezasına... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T01:15+0300

2021-09-08T01:15+0300

2021-09-08T01:20+0300

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ceza

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para cezası

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FAS Moskova İdaresi resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Google’ın usulsüz reklam yayınladığı gerekçesiyle yeniden 200 bin ruble para cezasına çarptırıldığı, Amerikan şirketin bu yıl içinde daha önce kesilen 800 bin ruble (91.2 bin TL) tutarındaki cezaları ödediği ifade edildi.Google’ın geçen mayıs ayında Google AdWords sisteminde Rusya’da lisansı olmaksızın faaliyette olan bir finans şirketinin reklamını yayınlayarak yasaları ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, “Reklam mevzuatının ihlali nedeniyle Google, 200 bin ruble idari para cezasına çarptırıldı” ifadelerine yer verildi.Bunun Google’ın reklam mevzuatının ihlali nedeniyle bu yıl içinde çarptırıldığı beşinci idari ceza olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Özellikle finansal hizmetler söz konusu olduğu ve vatandaşların refahını doğrudan etkileyebileceği zaman lisansı olmadan faaliyet gösteren kuruluşların reklamlarıyla ilgili şikayetleri oldukça ciddiye alıyoruz” denildi.

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google, rusya, ceza, reklam, para cezası