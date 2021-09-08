Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı : 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
N95 maske - Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210908/saglik-bakanligi-gunluk-koronavirus-verilerini-acikladi--262-can-kaybi-23-bin-914-yeni-vaka-1048740598.html
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T21:20+0300
2021-09-08T21:28+0300
koronavirüs
son dakika
fahrettin koca
vaka
vaka sayısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1048740598.jpg?1631125708
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
son dakika, fahrettin koca, vaka, vaka sayısı

Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka

21:20 08.09.2021 (güncellendi: 21:28 08.09.2021)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:20Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
21:08Bakan Koca: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz
21:06Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı
20:51Türkiye’deki turizm sezonunun erken kapanacağına dair haberlere Türk Büyükelçi’den yalanlama
20:38Rusya: Koronavirüse yakalananların yüzde 98'i aşısız
20:33ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
20:31Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız
20:28Kılıçdaroğlu: Bizi kavga alanına çekmek isteyebilirler, bütün arkadaşlarıma sesleniyorum, sakin olun
20:28Leningrad Kuşatması tam 80 yıl önce başladı
20:26Afganistan’ın Tacikistan Büyükelçisi Akbar: Pencşir’deki direniş tüm etnik gruplardan oluşuyor
20:18Galatasaray yeni transferi açıkladı
20:14Geliniyle birlikte oğlundan şiddet gören kadın bıçağı kendi boynuna dayayıp yardım istedi
20:12Dükkana giren güvercin ürün rafına yumurtladı
20:07Taliban, kadınların spor yapmasını yasaklayacak
20:03Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova: Kırım’a yönelik sabotajlar Batı’nın ‘yeni normali’ haline geldi
20:00Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü
19:58Buika, İstanbul'da konser verecek
19:39İstanbul, Ege, Karadeniz ile Antalya için sağanak uyarısı
19:37Yandex, sonbaharda sürücüsüz taksilerini test etmeye başlayacak
19:3552 ilaç geri ödeme kapsamından çıkarıldı