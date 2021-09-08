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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210908/saglik-bakanligi-gunluk-koronavirus-verilerini-acikladi--262-can-kaybi-23-bin-914-yeni-vaka-1048740598.html
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T21:20+0300
2021-09-08T21:20+0300
2021-09-08T21:28+0300
koronavirüs
son dakika
fahrettin koca
vaka
vaka sayısı
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son dakika, fahrettin koca, vaka, vaka sayısı
Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini açıkladı: 262 can kaybı, 23 bin 914 yeni vaka
21:20 08.09.2021 (güncellendi: 21:28 08.09.2021)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.
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